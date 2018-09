Granoche, Caracciolo e Vantaggiato sono indubbiamente i colpi più importanti delle probabili avversarie in campionato della Samb. In attesa di gironi e calendario osserviamo il panorama che si prospetta davanti agli uomini di Magi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La lunga estate pazza del calcio italiano sembra essere arrivata al capolinea. A meno di nuove (e grottesche a questo punto) sorprese, questo sabato la Serie C avrà finalmente i suoi tre gironi e i calendari mentre il week-end successivo (15 e 16) si darà il via alle tanto attese danze.

In attesa delle ufficialità, dalle notizie che filtrano, è molto probabile che la Samb venga inserita nuovamente nel girone B. Assieme ai rossoblu dovrebbero esserci squadre ormai abituate a lottare per il vertice come Feralpisalò, Sudtirol e Triestina, nobili decadute con voglia di riprendersi la B come la Ternana e squadre, come il Vicenza, che cercano nuova linfa dal cambio di proprietà.

DUE COLPI IN ATTACCO PER FERALPI E TRIESTINA. I due colpi più importanti dell’estate li hanno messi a segno, senza dubbio, Triestina e Feralpisalò che si sono portate a casa la bellezza di 230 gol, ovvero quelli messi a segno in carriera, solo in B, dal “Diablo” Granoche e da Andrea Caracciolo trasferitisi rispettivamente a Trieste (dove sono andati anche il difensore Malomo e l’ex Mestre Beccaro) e in riva al Garda, dove hanno preso una casa vista lago anche giocatori come l’ex rossoblu Michele Canini, Pesce, l’ex Cesena Vita e l’ex Cremonese Scarsella, tutta gente con esperienza da vendere.

NEL GIRONE B ANCHE UNA FRA MONZA E PIACENZA? Altre possibili avversarie potrebbero essere una fra il Piacenza (che ha preso pedine come Porcari, Sestu e Fedato) oppure il Monza, che in queste ore può passare in mano alla coppia Galliani-Berlusconi ma che nell’attesa ha già preso un’altra coppia, quella carioca Jefferson-Reginaldo che potrebbero, fra qualche settimana, essere i Kaka e Pato della nuova avventura di “Mister B”. L’incrocio, suggestivo, con l’ex premier non è certo, visto che il Monza lo scorso anno era inserito nel girone A.

LA TERNANA, NOBILE CADUTA. Attenzione ovviamente alla Ternana che ha una gran voglia di riprendersi la B e lo fa con acquisti di grido come il bomber Daniele Vantaggiato (100 gol in B in carriera) o il regista di centrocampo Giuseppe Vives, che va per i 38 anni ma che appena 2 stagioni fa era in A col Torino. La Ternana, che forse al momento è la più accreditata per il salto, prende anche gente come Nicastro (ala da 4 gol in B col Foggia l’anno scorso), l’ex Lazio Diakitè e tiene il suo capitano Marino Defendi.

IL NUOVO VICENZA. Vento di novità a Vicenza, che può contare sul nuovo patron Renzo Rosso. Il proprietario della Diesel ha praticamente trasferito mezzo Bassano 30 chilometri più a Sud e allo zoccolo duro giallorosso ha aggiunto qualche bonus come Rachid Arma e l’ex Chievo Andrea Mantovani. Tra le candidate ai posti nobili ci sono anche il Pordenone, che regala al veterano della panchina Tesser gente come Bindi e Germinale e il Sudtirol, che dopo la bella annata passata ci riprova con Antezza, Turchetta e Morosini. In questa griglia da prime posizioni c’è anche la Samb, che ha fatto almeno tre acquisti di alto profilo come Russotto, Calderini e Signori e se riuscirà nell’amalgama coi giovani di belle speranze potrà dare battaglia a tutte. Tra quelle che partono dietro ci sono acquisti interessanti e che hanno incrociato in qualche modo la Samb: come il Fano che prende l’ex rossoblu Lulli oppure il Ravenna che si porta a casa Manuel Nocciolini, che a gennaio è stato un vero e proprio caso di mercato in Riviera.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 196 volte, 196 oggi)