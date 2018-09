Il testo normativo sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati porta la data dello scorso 28 giugno. Per il CdM alcune norme in esso contenute eccedono le competenze di Palazzo Raffaello

ROMA – Il Consiglio dei ministri, presieduto oggi dal vicepremier Matteo Salvini, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato, fra le altre cose, di impugnare la recente legge della Regione Marche (n. 22 del 28/06/2018) sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Alcune norme, per il CdM, eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), cui fa capo la disciplina dei rifiuti, che, per costante giurisprudenza costituzionale, riserva allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale.

