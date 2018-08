SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Traffico scorrevole e “sotto controllo” nel tratto marchigiano dell’autostrada A14, dopo la chiusura ieri, 27 agosto dei caselli in direzione sud da Ancona sud a Grottammare (quattro/cinque chilometri al momento i rallentamenti) e le criticità provocate tra Abruzzo e Marche dai lavori di ripristino della Galleria ‘Castello’ a Grottammare danneggiata da un incendio di un tir nei giorni scorsi. La galleria resterà ancora chiusa per vari giorni, si parla di ancora qualche settimana, e si sta studiando un modo per agevolare la circolazione ai veicoli leggeri.

Dalla scorsa notte nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare si viaggia a doppio senso sulla carreggiata nord (quattro/cinque chilometri al momento i rallentamenti). Al momento non sono segnalati problemi, tanto che è stata rinviata una nuova riunione del Cov (Comitato Operativo Viabilità) prevista presso la Prefettura di Ancona, che comunque continua a monitorare la situazione.

AGGIORNAMENTO ORE 15.40 Sull’A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona ci sono 8 chilometri di coda per le operazioni di ripristino a seguito dell’incendio avvenuto il 23 agosto nella Galleria “Castello” a Grottammare. Sul luogo è presente il Personale di Autostrade per l’Italia per agevolare il deflusso dei veicoli insieme alla Polizia Autostradale.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 Nel pomeriggio si sono formate code e rallentamenti nel tratto marchigiano dell’A14, tra Pedaso e Grottammare, interessato dai lavori nella galleria ‘Castello’ a Grottammare, danneggiata da un violento incendio nei giorni scorsi. Al momento si sono formati 7 chilometri di coda in direzione nord, mentre sulla carreggiata sud il flusso veicolare procede a singhiozzo, con fermate disposte dalla polizia stradale. Nessun casello è stato chiuso e non è stata introdotta l’uscita obbligatoria. Intanto sono stati completati i lavori di asfaltatura del tratto interessato dall’incendio e sono in corso accertamenti statici sulla galleria, che nei prossimi giorni dovrebbe essere riaperta alle sole auto. Per i lavori definitivi nel tunnel ci vorranno altri giorni. Rallentamenti anche sulla Statale 16 lungo le coste picene e fermano.

