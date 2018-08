Una circostanza che, insieme alla diminuzione del traffico per il controesodo, ha via via attenuato i disagi alla viabilità causati nei giorni scorsi anche sulla Statale 16

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora intenso, in particolare per rallentamenti in direzione nord, ma scorrevole il traffico sul troncone dell’A14 tra Marche e Abruzzo dopo tre giorni di disagi e code a causa della chiusura verso Pescara tra i caselli di Porto San Giorgio/Fermo e Grottammare a causa dei lavori per il ripristino della galleria ‘Castello’ danneggiata dall’incendio di un tir nei giorni scorsi.

In direzione sud è attivo da ieri sera 26 agosto lo scambio di corsia e si circola a doppio senso di circolazione in carreggiata nord parallelamente al tratto autostradale chiuso.

Una circostanza che, insieme alla diminuzione del traffico per il controesodo, ha via via attenuato i disagi alla viabilità causati nei giorni scorsi anche sulla Statale Adriatica dove si erano registrate lunghissime file per la deviazione del traffico A14.

AGGIORNAMENTO ORE 14 Sull’A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, con l’ausilio della safety car, si stanno effettuando blocchi momentanei del traffico per consentire il deflusso delle lunghe code che si sono formate sulla carreggiata opposta a causa di lavori di ripristino della galleria interessata dall’incendio del 23 agosto. Al momento tre chilometri di coda tra Pedaso e Grottammare direzione sud, quattordici chilometri invece tra Giulianova e Pedaso in direzione nord. Rallentamenti anche sulle Statale 16 del Piceno e Fermano.

