MARTINSICURO – Si è svolta la conferenza stampa una terza edizione della “Vongolata al Molo” dal 22 al 25 agosto, presso il Molo Nord di Martinsicuro, Lungomare Europa, evento di promozione della Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina”, prodotto locale dell’ Organizzazione Produttori Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER.”.

Dopo la straordinaria partecipazione di luglio, la VO.CO.TER. ha in programma con sommo piacere di tutti i grandi e piccini, che si sono riversati al molo di Martinsicuro per degustare vongole in tutte le salse. E chi non ha partecipato, non può assolutamente mancare da mercoledì 22 a sabato 25 agosto alla “3° Vongolata al Molo”, con un nuovo programma ricco di sapori, musica e giochi, promettono soddisfatti il Presidente Vespasiano Corsi e il Vice-Presidente Giovanni Di Mattia.

Al centro dell’evento, come sempre, la Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina”, prodotto locale dell’OP VOCOTER. Obiettivo dell’OP Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER.”, costituito da 35 imbarcazioni, è quello di gestire la promozione e commercializzazione dell’intero pescato della vongola della costa teramana, tramite il centro di spedizione del Mercato Ittico di Giulianova.

OP VO.CO.TER e il Consorzio COGEVO ABRUZZO assicurano il controllo, la certificazione ed etichettatura del prodotto al fine di garantirlo sotto ogni profilo al consumatore finale, grazie al sigillo posto sui sacchi e la relativa etichetta, che indicherà il luogo di provenienza, la data certa della raccolta e tutti i requisiti, indispensabili affinché sulle tavole arrivino vongole di eccellente qualità.

Il Presidente dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER.” Vespasiano Corsi sottolinea come l’iniziativa abbia l’obiettivo di promuovere il consumo della Vongola “Chamelea gallina”, prodotto locale dell’OP, attraverso eventi di informazione e divulgazione rivolti ai consumatori per educarli a comprendere e riconoscere il prodotto locale dell’OP.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19 sarà aperto lo stand gastronomico, dove è possibile gustare eccellenze marinare a base di vongole dell’Adriatico, “mezze maniche con vongole e Soutè di vongole” pescate fresche in Adriatico, preparate e servite nei modi tipici dai Pescatori dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER.

Il calendario è più che mai ricco di eventi ed intrattenimenti per tutte le età: per i più piccoli tutte le sere dalle ore 20.00 alle 22.00, nell’Area eventi della 3^”Vongolata al Molo” il laboratorio didattico dal titolo “Il Gioco del Mare Adriatico”, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età (attività consigliata a bambini dai 4 a 12 anni), in presenza di educatori qualificati del CEA. A seguire, dalle ore 21.00 circa, proiezione dei 2 video realizzati OP VOCOTER, che illustrano la pesca e la filiera della Vongola della Costa Teramana.

Ogni serata sarà accompagnata con musica, mercoledì 22 Agosto Stellina, giovedì 23 Agosto Diego e Simone con la partecipazione di Andrea Tassoni special guest, venerdì 24 Agosto vedrà la partecipazione di Roppoppò e sabato 25 Agosto Diego e Simone con la partecipazione di Andrea Tassoni.

Nelle serate di mercoledì 22 agosto e venerdì 24 agosto sarà presente come esperto di settore la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, che illustrerà il prodotto certificato dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER” e l’importanza del consumo della Vongola. Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare della Vongola dell’Adriatico “Chamelea gallina”, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc.

L’intento dei Laboratori didattici e informativi, curati dalla Partners in Service srl, titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche è abituare le famiglie e i bambini, al consumo di vongole, portandoli a scoprire che sono buone e fanno bene, ma che racchiudono tante curiosità da scoprire per un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente. Saranno distribuite in modo gratuiro le ricette a basa di vongole realizzate ad hoc “secondo stagione” dall’dell’O.P. Vongole Costa del Teramano “VO.CO.TER”.

“Le vongole sono un alimento particolarmente indicato nelle fasi della crescita: lo dimostrano innumerevoli studi scientifici. Sono ricchissime di: vitamina B12, omega 3, proteine nobili altamente digeribili, sali minerali e vitamine” – sottolinea la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, Partners in Service Srl, Centro di Educazione Ambientale CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche. La vongola costituisce, ora come nel passato, anche una fonte di sviluppo di microeconomie locali che da sempre sono legate alla tradizione marinara, per questo si è pensato per la seconda volta alla suggestiva location del Molo Nord di Martinsicuro.

Mercoledì 22 Agosto il Presidente O.P. “VO.CO.TER” Vespasiano Corsi e il Presidente del CO.GE.VO Giovanni Di Mattia, conseguiranno una targa e vongola d’oro per il lavoro e la passione per l’attività svolta con passione ed impegno nel settore della pesca delle vongole ai pescatori ottantenni: Bagnara Giovanni, Cappelletti Giuseppe, Ciarrocchi Pasquale, Compagnoni Michele, Di Mattia Armando, Di Mattia Carino, Marchese Albertino e Montini Dante.

