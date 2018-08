Non accenna a voler rientrare in porto e così, anche in questa settimana, ha mollato gli ormeggi e fa rotta verso quattro eventi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di nuovo quattro appuntamenti nel calendario della serate per i Distretto 13 che nella settimana si esibiranno in altrettante location tra Marche ed Abruzzo.

Il Distretto13rockparty (ormai lo abbiamo battezzato così) non accenna a voler rientrare in porto e così, anche in questa settimana, ha mollato gli ormeggi e fa rotta verso quattro eventi distribuiti tra Marche ed Abruzzo dove la musica live edile divertimento faranno da padroni.

Si parte domani sera, martedì 22 agosto, al Black & White di Sant’Omero con la “Festa della birra a caduta”: la piccola Oktoberfest abruzzese si caratterizza per la rinomata qualità della proposta gastronomica e per le ottime birre che offre durante le serate oltre che per l’interessante ed eterogenea programmazione dell’intrattenimento. Per la prima volta, martedì sera, i D13 saranno sul palco del B&W e porteranno al seguito tutta la carica di energia che contraddistingue ogni concerto.

Il weekend invece si aprirà con un concerto a “La Playa Beach” di Tortoreto lido: venerdì sera la ciurma dei pirati del rock farà approdo nella baia dello splendido chiosco sul mare dove, tra una birra ed un cocktail, porterà scompiglio e rock’n’roll nella serata degli intervenuti.

Sabato 25 agosto la band rientrerà nelle Marche e tornerà ad esibirsi a Valmir di Petritoli in occasione dell’edizione 2018 della”Sagra dello spiedo alla trevigiana e del prosecco”. L’evento, assolutamente unico nel suo genere, richiama abitualmente un numeroso pubblico perché permette di degustare pietanze tipiche trevigiane abbinate a dell’ottimo prosecco e garantisce allegria e divertimento con tre serate musicali di altissimo livello. (The Ellis Rose Band, Distretto 13 è After Eight).

La settimana musicale del Distretto si concluderà a Canzano in occasione de “Lu vin fa cantà”: per la band di Massimo Lori & co. si tratta dell’esordio all’evento e rappresenterà l’occasione per far conoscere il Distretto13rockparty anche agli amici canzanesi. “Lu vin fa cantà”è una manifestazione che consente di degustare i migliori vini abruzzesi passeggiando tra le vie del centro storico ed assaggiando le pietanze della tradizione locale mentre, in due location differenti, si esibiscono band musicali.

