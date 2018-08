Un frate, secondo le prime indiscrezioni, è stato successivamente portato in ospedale per le cure mediche. Sul posto la Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto impatto nella serata del 16 agosto.

In via Toscana a San Benedetto, dalle prime indiscrezioni, una moto avrebbe investito un uomo, un frate. L’investito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 in ambulanza e portato in ospedale per le cure mediche in condizioni serie.

Sul luogo la Polizia Municipale sambenedettese per chiarire la causa del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 605 volte, 41 oggi)