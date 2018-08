SAN BENEDETTO DEL TRONTO -In piena tournèe in diverse regioni italiane, la compagnia teatrale O’Scenici di Marco Trionfante, questa volta giocherà in casa.

Venerdì 17 agosto alle ore 21.15 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in scena lo spettacolo teatrale “NOVECENTO: TEATRO MUSICA E FOLLIA”. Ingresso gratuito.

Un viaggio impegnato e divertente nel mondo del teatro dei De Filippo (sicuramente fra i più grandi autori del Novecento) che condurrà gli spettatori fino ai racconti e alle tradizioni marchigiane narrate dallo studioso e scrittore Antonio De Signoribus.

All’iniziativa, che gode del patrocinio e la partecipazione della Presidenza dell’Assemblea legislativa della Regione Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto, parteciperanno con Gli O’Scenici, il soprano Romina Assenti e lo scrittore e studioso Antonio De Signoribus. A presentare la serata ci sarà la giornalista Stefania Mezzina.

Una serata di aggregazione sociale, culturale e artistica. Un format già ben collaudato che ha riscosso successo in diverse Regioni italiane.

La Compagnia in questi giorni è anche impegnata con la preparazione a San Benedetto del Tronto e Teramo. Fra i Docenti, con Marco Trionfante, Giulio Base (cinema) e Michele Monetta (teatro) anche docente all’accademia Silvio D’Amico di Roma.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)