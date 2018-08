Nel tratto autostradale marchigiano monitoraggio da parte della Polizia stradale anche con unità in moto da parte di alcune sezioni e sottosezione tra cui quella di Fano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Traffico molto intenso con rallentamenti e code in direzione sud sull’A14 nelle Marche in particolare nel tratto di Porto Sant’Elpidio in una mattinata da ‘bollino nero’ a causa dell’esodo di Ferragosto.

Nel tratto autostradale marchigiano monitoraggio da parte della Polizia stradale anche con unità in moto da parte di alcune sezioni e sottosezione tra cui quella di Fano. Al momento non si segnalano incidenti.

