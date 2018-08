PEDASO – “Ferma il tempo, solo per tre notti”. Questo il motto di ‘Di_Vino Di_Luce 2018’, la cena tra le vigne più attesa dell’anno con oltre mille persone in lista di attesa, sold out da due mesi. L’appuntamento è per i prossimi 11, 12 e 13 agosto tra i filari della cantina Terra Fageto di Pedaso con una cena “in bianco” tra stelle e luci artistiche firmate da Lait Luce.

Un evento unico nel suo genere, progettato per emozionare ogni ospite con suggestioni artistiche e gustative memorabili. Di_Vino Di_Luce è un format ideato nel 2013 dall’event planner Laura Di Pietrantonio e da Annalisa Seghetti e Miro Mascitti (Lait Luce). “Il successo sorprendente di questo evento parla della necessità di tornare alla terra, alle tradizioni semplici e belle – spiega Laura Di Pietrantonio – Ma allo stesso tempo rende merito alle idee originali che diventano speciali grazie a una professionalità che il nostro staff ha raggiunto in quasi dieci anni di attività nel settore dell’organizzazione event. Ringrazio l’Associazione Culturale Amici per la Gola che è in prima linea con me in questa avventura”.

Come ogni anno ad ospitare la serata sarà la cantina Terra Fageto di Pedaso che proporrà un percorso di degustazione dei vini biologici, esaltati dalla sapiente cucina dello chef Aurelio Damiani della Trattoria Damiani&Rossi di Porto San Giorgio. Non solo cucina ma anche pizza con il pizzaiolo Mirko Petracci della Scaletta di Ascoli Piceno, protagonista dell’aperitivo. “Per noi un piacere ricevere in cantina tanti ospiti entusiasti e poter aver modo di dialogare riguardo ai nostri vini con professionisti del calibro di Aurelio Damiani – spiega Michele Di Ruscio, titolare e responsabile marketing della cantina – Non nascondiamo la fatica e l’impegno, ma i tanti clienti che ogni anno tornano a questo evento ci rendono padroni di casa orgogliosi”.

Partner delle serate produttori e aziende locali importanti come Distilleria Meletti, Bibite Paoletti, Fracassa Salumi, Sabelli, Centro Carne, Marche Frutta, Orlandi Passion, Caffè Soriano, Steca Energia, Re-Hash, Acqua Panna&San Pellegrino, Emilcar.

