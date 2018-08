Rossoblu impegnati il 9 agosto in Supercoppa Italiana contro Viareggio e dal 10 al 12 nelle Finali Scudetto. Due titoli da difendere in Sicilia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gradita sorpresa per i calciatori di mister Oliviero Di Lorenzo in procinto di viaggiare per la Sicilia in vista degli imminenti impegni sportivi.

A Catania la Samb affronterà il 9 agosto il Viareggio per la Supercoppa Italiana e dal 10 al 12 sarà impegnata nelle Finali Scudetto, primo avversario Palazzolo. Ci sono due titoli da difendere per i rossoblu.

Ma a Fiumicino, prima di prendere l’aereo, i giocatori hanno incontrato una leggenda del calcio mondiale: il brasiliano Roberto Carlos, ex Inter e Real Madrid nonché Nazionale Brasiliana.

Il campione è stato molto disponibile alle richieste di foto e autografi con staff e calciatori e ha voluto dare loro un auspicio, come riportato in un post diramato dalla società sulla pagina ufficiale Facebook: “In bocca al lupo e forza Samb. L’Italia è la mia seconda casa”.

Magari porterà fortuna come un altro storico nerazzurro, ovvero l’ex capitano Javier Zanetti, che lo scorso anno fece gli auguri ai rossoblu prima della stagione. E fu Triplete.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 90 volte, 95 oggi)