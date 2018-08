PORTO SAN GIORGIO – L’inizio della stagione agonistica è ancora lontana (la B2 prenderà il via sabato 13 ottobre, la coppa a settembre), ma in casa della De Mitri Volley Angels Project si sta ultimando il roster delle giocatrici che disputeranno il campionato agli ordini degli allenatori Francesco Napoletano e Maurizio Ciotola.

Alcuni arrivi sono stati definiti e la presentazione delle atlete rossoblù della stagione 2018-2019 inizia dal graditissimo ritorno di Federica De Toma. Pugliese di Barletta, nata nel 1991, Federica è alta 1.87 e giocherà nel ruolo di schiacciatrice/opposta. La sua carriera pallavolistica inizia nella squadra della sua città, per poi proseguire in Abruzzo, a Sambuco e (nel 2013/2014) l’arrivo alla Volley Angels che allora militava in serie D. Poi B2 per l’atleta pugliese con Montescaglioso prima e Cerignola poi, B1 ad Altino e nell’ultima stagione il ritorno a Sambuco.

L’altro arrivo alla corte del presidente Benigni è quello di Cecilia Stecconi, marchigiana, nata nel 1997, altezza 180 cm, anche lei opposta. Cecilia ha iniziato in serie D a Falconara per poi passare al Gabicce in B2, da dove si è trasferita prima a Castelbellino e poi all’Ancona Team Volley, entrambe formazioni di serie C.

La costruzione della De Mitri Volley Angels Project non è ancora terminata, anche se ormai il direttore sportivo Fulvio Taffoni, insieme allo staff tecnico, ha già messo su buona parte dell’ossatura della rosa. Gli ultimi dettagli saranno perfezionati nei prossimi giorni, in modo che all’inizio della preparazione (prevista per la fine di agosto), tutti i tasselli siano al proprio posto.

