SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nel 2° Turno eliminatorio della Coppa Italia Tim la Samb cade di misura (2-1 come la scorsa stagione a Cesena, anche allora nel 2°turno) a La Spezia ed è eliminata dalla manifestazione. La squadra ligure invece approda al 3° Turno in gara unica dove domenica prossimo sarà ospite della Spal.

Subito eliminato l’Ascoli che cade in casa subendo un clamoroso poker (0-4) dalla Viterbese Castrense (formazione di Serie C).

Dunque nemmeno quest’anno ci sarà il derby piceno (Ascoli-Samb) che manca ormai in gare ufficiali dalla stagione 1986/87 (Coppa Italia 1°turno, 4a giornata di domenica 3 settembre 1986 del Girone [a 6 squadre, tra cui il Milan] 4 : Ascoli-Samb 1-0 [57’Francesco Vincenzi]).

Risultati SECONDO TURNO in gara unica di domenica 5 agosto 2018

19) Ascoli-Viterbese Castrense (Gara giocata sabato 4 agosto) 0-4 (34’Ngissah, 38’Zerbin, 71′ ed 84’Vandeputte).

20) Spezia-SAMB (Gara giocata sabato 4 agosto) 2-1 (66’Nicholas Pierini, 77’Gelonese [Sa], 82’Bartolomei)

21) Carpi-Ternana (Gara giocata sabato 4 agosto sul neutro di Pontedera [Pisa]) 0-2 (12’Vantaggiato, 46′ p.t. Rivas)

22) Foggia-Catania (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-3 (12’Mattia Rossetti, 69’Lodi, 72’Gabriele Gori [F], 80’Mattia Rossetti)

23) Hellas Verona-Juve Stabia 4-1 (8’Matos, 33’Antonio Caracciolo, 48’Canotto [J.S.], 59’Pazzini, 73’Di Carmine).

24) Cremonese-Pisa 3-3 D.T.S. e 2-4 D.C.R.

25) Brescia-Pro Vercelli 1-1 (47’Alfredo Donnarumma [B], 94’Berra [P.V.]) D.T.S. e 4-1 D.C.R. Sequenza rigori: Torregrossa (B) gol, Mammarella (P.V.) traversa, Sabelli (B) gol, Polidori (P.V.) parato, Curcio (B) gol, Mal (P.V.) gol e Ndoj (B) gol.

26) Perugia-Novara 1-3 (4’Stoppa, 33’Nicolas Schiavi, 71’Vido [P], 85’Simeri).

27) Cittadella-Monopoli 1-0 (56’Amedeo Benedetti)

28) Benevento-Imolese 3-1

29) Trapani-Cosenza (Gara giocata sabato 4 agosto; invertito campo, si doveva infatti giocare da sorteggio al San Vito Gigi Marulla di Cosenza) 1-2 D.T.S. (58’Di Piazza, 63’Felice Evacuo [T], 93′ [3′ del 1°T. S.] Azzinnari. Al 52’espulso Capela del Cosenza per gioco falloso)

30) Venezia-Sudtirol Alto Adige 0-1 (89’Alessandro Fabbri)

31) Lecce-Feralpisalò (Gara posticipata a martedì 7 agosto alle ore 20,30)

32) Virtus Entella-Robur Siena 3-0

33) Salernitana-Rezzato 6-1

34) Padova-Monza 1-0 (50’Daniele Capelli)

35) Livorno-Casertana 1-1 D.T.S. e 7-6 D.C.R.

36) Crotone-Giana Erminio 4-0

37) Pescara-Pordenone 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R.

38) Palermo-L.R. Vicenza Virtus 2-2 D.T.S. e 6-5 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3° Turno.

3° TURNO eliminatorio in gara unica di domenica 12 agosto 2018:

39) Sampdoria – Viterbese Castrense

40) Spal– Spezia

41) Sassuolo – Ternana

42) Catania – Hellas Verona

43) Parma – Pisa

44) Brescia-Novara

45) Empoli – Cittadella

46) Udinese– Benevento

47) Torino– Cosenza

48) Frosinone –Sudtirol Alto Adige

49) Genoa – vincente di Lecce-Feralpisalò

50) Virtus Entella-Salernitana

51) Bologna– Padova

52) Livorno-Crotone

53) Chievo – Pescara

54) Cagliari–Palermo

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari verranno disputati i tempi supplementari e qualora il pareggio persistesse si ricorrerà ai calci di rigore. Sarà così anche per i turni successivi ad eliminazione diretta.

4° TURNO eliminatorio in gara unica di mercoledì 5 dicembre 2018:

55) Vincente partita 39 – Vincente partita 40

56) Vincente partita 41 – Vincente partita 42

57) Vincente partita 43 – Vincente partita 44

58) Vincente partita 45 – Vincente partita 46

59) Vincente partita 47 – Vincente partita 48

60) Vincente partita 49 – Vincente partita 50

61 Vincente partita 51 – Vincente partita 52

62 Vincente partita 53 – Vincente partita 54

OTTAVI DI FINALE in gara unica di domenica 13 gennaio 2019:

63) Milan (testa di serie 1) – Vincente partita 55

64) Napoli (8) – Vincente partita 56

65) Lazio (5) – Vincente partita 57

66) Inter (4)- Vincente partita 58

67) Fiorentina (3) – Vincente partita 59

68) Roma (6) – Vincente partita 60

69) Juventus (7) – Vincente partita 61

70) Atalanta (2) – Vincente partita 62

QUARTI DI FINALE in gara unica di mercoledì 30 gennaio 2019:

71) Vincente partita 63 – Vincente partita 64

72) Vincente partita 65 – Vincente partita 66

73) Vincente partita 67 – Vincente partita 68

74) Vincente partita 69 – Vincente partita 70

SEMIFINALI di mercoledì 6 febbraio (l’andata) e mercoledì 27 febbraio (il ritorno) 2019:

75) Vincente partita 71 – Vincente partita 72

76) Vincente partita 73 – Vincente partita 74

FINALE in gara unica a Roma mercoledì 25 aprile 2019:

Vincente partita 75 – Vincente partita 76

Calendario date indicative dei turni Coppa Italia Tim 2018/19

Domenica 29 luglio 2018: primo turno eliminatorio

Domenica 5 agosto 2018: secondo turno eliminatorio

Domenica 12 agosto 2018: terzo turno eliminarlo

Mercoledì 5 dicembre 2018: quarto turno eliminatorio

Domenica 13 gennaio 2019: ottavi di finale

Mercoledì 30 gennaio 2019: quarti di finale

Mercoledì 6 febbraio 2019: semifinali di andata

Mercoledì 27 febbraio 2019: semifinali di ritorno

Mercoledì 25 aprile 2019: finale

ALBO D’ORO COPPA ITALIA

1922: Vado

1935/36: Torino

1936/37: Genoa

1937/38: Juventus

1938/39: Ambrosiana Inter

1939/40: Fiorentina

1940/41: Venezia

1941/42: Juventus

1942/43: Torino

1958: Lazio

1958/59 (dove la Samb al suo esordio nella manifestazione è stata poi eliminata al 3° turno dalla Spal): Juventus

1959/60 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Napoli): Juventus

1960/61 (stagione in cui la Samb ha ottenuto il miglior andamento della sua storia nella manifestazione giungendo fino agli ottavi di finale dove poi venne eliminata dalla Juventus che chiuse poi la manifestazione al 3° posto e vinse in quella stagione lo Scudetto): Fiorentina

1961/62 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno perdendo ai rigori col Cantanzaro): Napoli

1962/63 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Bologna): Atalanta

1963/64: Roma

1964/65: Juventus

1965/66: Fiorentina

1966/67: Milan

1967/68: Torino

1968/69: Roma

1969/70: Bologna

1970/71: Torino

1971/72: Milan

1972/73: Milan

1973/74: Bologna

1974/75 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 2a dietro il Torino nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre): Fiorentina

1975/76 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un punto [raccolto impattando 2-2 tra le mura amiche del Ballarin con la Juventus] nel Girone all’italiana 1 a cinque dove c’erano squadre del calibro di Inter che vinse il Girone e Juventus [giunta 2a ed eliminata]): Napoli

1976/77 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 2 a cinque squadre dove c’erano anche Genoa 2°, Verona 3° e soprattutto la Juventus giunta 1a e poi vincitrice dello Scudetto e della Coppa Uefa in quella stagione): Milan

1977/78 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 4a davanti al Verona con 2 punti nel Girone all’italiana 1 a cinque squadre dove c’era anche la Juventus giunta 1a e poi vincitrice dello Scudetto in quella stagione): Inter

1978/79 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 5 a cinque squadre): Juventus

1979/80 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con un solo punto nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre dove c’era anche l’Inter giunto 1° e poi vincitore dello Scudetto in quella stagione): Roma

1980/81: Roma

1981/82 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con 3 punti nel Girone all’italiana 4 a cinque squadre dove c’era anche la Sampdoria giunta 1a): Inter

1982/83 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 3a con 5 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre): Juventus

1983/84 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 4a con 5 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre dove c’era anche l’Inter battuta 2-0 [50’ed 84’Faccini] al Ballarin e giunta poi 3a [e dunque eliminata] dietro a Cesena 1° ed Avellino 2° entrambe qualificate): Roma

1984/85 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo ultima con 2 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre dove c’era anche la Juventus giunta 1a): Sampdoria

1985/86 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 5a con 3 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre dove c’era anche il Torino giunto 1°): Roma

1986/87 (in cui la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 3a con 5 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre dove c’erano anche Parma giunto 1° [qualificato], Milan 2° [qualificato] ed Ascoli 4°): Napoli

1987/88 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno giungendo 5a con 6 punti nel Girone all’italiana 4 a sei squadre): Sampdoria

1988/89 (dove la Samb dopo aver superato il 1° turno giungendo 3a con 6 punti nel Girone all’italiana 7 a sei squadre vinto dal Napoli [poi finalista del trofeo e vincitore della Coppa Uefa in quella stagione] è stata eliminata al 2°turno giungendo ultima nel quadrangolare Girone 1 dietro a Verona, Milan e Torino): Sampdoria

1989/90 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Pescara): Juventus

1990/91: Roma

1991/92: Parma

1992/93 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dal Cagliari): Torino

1993/94: Sampdoria

1994/95: Juventus

1995/96: Fiorentina

1996/97: Vicenza

1997/98: Lazio

1998/99: Parma

1999/00: Lazio

2000/01: Fiorentina

2001/02: Parma

2002/03: Milan

2003/04 (dove la Samb è stata eliminata al 2° turno dal Modena): Lazio

2004/05: Inter

2005/06 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dalla Cremonese): Inter

2006/07: Roma

2007/08: Roma

2008/09: Lazio

2009/10: Inter

2010/11: Inter

2011/12: Napoli

2012/13 (dove la Samb è stata eliminata al 1° turno dall’Avellino): Lazio

2013/14: Napoli

2014/15: Juventus

2015/16: Juventus

2016/17: Juventus

2017/18: Juventus (dove la Samb è stata eliminata al 2° turno dal Cesena)

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dall’Alessandria) 2018/19:

ELENCO GIRONI :

Girone A: Albissola, Cuneo e Juventus B (o Under 23 che dir si voglia)

Girone B: Gozzano, Pro Patria ed X

Girone C: Pro Piacenza e Virtus Vecomp Verona

Girone D: Arezzo, Lucchese ed X

Girone E: Imolese, Ravenna e Rimini.

Girone F: Alma Juventus Fano, Gubbio e Vis Pesaro

Girone G: Arzachena ed Olbia

Girone H: Fermana, Rieti e Teramo

Girone I: Catanzaro, Cavese e Paganese.

Girone L: Bisceglie, Matera e Potenza

Girone M: Reggina, Siracusa e Vibonese.

CALENDARIO GARE 1A GIORNATA GIRONI TRIANGOLARI E GARE D’ANDATA GIRONI A DUE:

Risultati 1a giornata di Domenica 5 agosto 2018:

Girone A: Cuneo-Albissola (Gara posticipata a mercoledì 8 agosto alle ore 17). Riposerà: Juventus B.

Girone B: Pro Patria-Gozzano (Gara posticipata a mercoledì 8 agosto alle ore 20,30). Riposerà: X

Gara d’andata Girone C: Pro Piacenza-Virtus Vecomp Verona (Gara d’andata posticipata a domenica 12 agosto alle ore 17)

Girone D: Arezzo-Lucchese 1-1. Ha riposato: X.

Girone E: Ravenna-Rimini 1-0 (74’Salvatore Papa). Ha riposato: Imolese.

Girone F: Gubbio-Vis Pesaro 2-1 (19’Mattia Gennari [V.P.], 31’Ettore Marchi, 74’Casiraghi. All’88’espulso Lorenzo Paoli della Vis per doppia ammonizione). Ha riposato: Alma Juventus Fano.

Gara d’andata Girone G: Olbia-Arzachena 1-1

Girone H: Teramo-Fermana (Gara posticipata a mercoledì 8 agosto alle ore 20,30). Riposerà: Rieti.

Girone I: Paganese-Catanzaro (Gara posticipata a mercoledì 8 agosto alle ore 18). Riposerà: Cavese.

Girone L: Matera-Potenza (Gara posticipata a mercoledì 8 agosto alle ore 17,30). Riposerà: Bisceglie.

Girone M: Vibonese-Siracusa 1-2. Ha riposato: Reggina.

La X sta per le squadre che verranno ripescate in Serie C per ora non ancora ufficializzate.

La Samb come le altre squadre di Serie C participanti alla Coppa Italia Tim entrerà in gioco nella Fase finale.

INFO NOVITA’ COPPA ITALIA SERIE C: Al termine della 1a fase della COPPA ITALIA 2018/2019, le ammonizioni conseguite dai tesserati

delle squadre che vi hanno partecipato sono azzerate e non concorrono con le ammonizioni delle fasi successive. Vengono comunque scontate nelle fasi successive del torneo le squalifiche conseguenti alla somma di ammonizioni maturate nella 1a fase.

