SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in pieno svolgimento i lavori per l’adeguamento e il miglioramento sismico all’Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto finanziati con risorse Miur per 420 mila euro. L’obbiettivo perseguito con gli interventi è quello di rafforzare ulteriormente la sicurezza mediante l’incremento della capacità di resistenza sismica dell’edificio. In particolare, si stanno eseguendo le seguenti lavorazioni: realizzazione di rinforzi localizzati con fasciature in FRP e realizzazioni di rinforzi tramite incamiciatura in acciaio di travi e pilastri esistenti. A settembre, invece verranno avviati i lavori per il Liceo Classico “Stabili” di Ascoli Piceno con un investimento di 900 mila euro sempre con fondi Miur.

“Ad ottobre partiranno anche la gare dei lavori per l’Ipsia “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto per un importo di 750 mila euro e per l’Istituto “Fazzini” di Grottammare di 700 mila euro – evidenzia con soddisfazione il Presidente della Provincia Paolo D’Erasmo – tutti questi interventi fanno parte di un consistente pacchetto di investimenti con risorse Miur che ammontano complessivamente a 2 milioni e 800 mila euro. Per la manutenzione dei plessi scolastici – puntualizza il Presidente – la Provincia ha messo sul piatto con il Bilancio 2018 oltre 417 mila euro. A conti fatti per le scuole superiori tra finanziamenti Miur e risorse dell’Ufficio per la Ricostruzione sono pertanto a disposizione oltre 23 milioni di euro. Senza contare poi la realizzazione del nuovo polo scolastico “Trebbiani” per il quale l’Amministrazione Provinciale ha ottenuto risorse per ben 6 milioni e 800 mila euro e che sorgerà in via Marche, in località Pennile di Sotto, con i più innovativi standard in materia di sicurezza sismica, consumi energetici, cablaggio digitale e spazi verdi e palestra di circa 700 mq”.

