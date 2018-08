FIRENZE – La Figc, tramite comunicati ufficiali, ha reso noto che Cavese (giunta 2a in Serie D Girone H, ha poi vinto i Play Off del suddetto Girone), Imolese (giunta 2a in Serie D Girone D, ha poi vinto i Play Off del suddetto Girone) e Juventus B (unica seconda formazione di Serie A che darà vita quest’anno al nuovo progetto, di uso già da anni in altri Campionati esteri; sarà guidata dall’ex tecnico del Mestre Mauro Zironelli) sono state ammesse alla Serie C 2018/19.

Ammissione almeno per ora non accettata, invece per Como e Prato che salvo colpi di scena giocheranno in Serie D.

Il primo per la mancata presentazione della due garanzie (secondo quanto richiesto), mentre il secondo per problemi infrastrutturali.

Qualche settimana fa invece tra le squadre aventi diritto (a mantenere la categoria) erano state riammesse in C dalla Covisoc: Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Monza, Pistoiese e Triestina.

Ricordiamo che le squadre ripescate sopra-citate vanno a sostituire le tre che saranno ripescate in Serie B: Catania, Novara e Siena (per il quale manca l’ufficialità visto che l’Avellino ha presentato ricorso) che a loro volta prendono il posto di Avellino (ricorso in attesa), Bari e Cesena, le quali ripartiranno dalla Serie D, così come le squadre escluse dalla C: Fidelis Andria e Reggiana.

Discorso diverso per Mestre e Bassano (Virtus fusa col Vicenza dove ha trasferito anche la sede, ma comune vicentino [Bassano del Grappa] vuole comunque giustamente mantenere una squadra col suo nome) che ripartiranno rispettivamente dall’Eccellenza Veneto e dalla 1a Categoria Veneto.

Ecco le squadre (per ora 57) divise per regioni che in base ai risultati del campo dovrebbero comporre la Serie C (ex Lega Pro) 2018/19:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): Matera e POTENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H).

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e VIBONESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) .

Campania (4) : Casertana, CAVESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone H , vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Juve Stabia e Paganese.

Emilia Romagna (5): IMOLESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna e RIMINI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D).

Friuli Venezia Giulia (2): Pordenone e Triestina.

Lazio (2): RIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G) e Viterbese Castrense.

Liguria (2): ALBISSOLA 2010 (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E) e VIRTUS ENTELLA (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro l’Ascoli)

Lombardia (6): Albinoleffe, AURORA PRO PATRIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2018), Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate.

Marche (4): Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e VIS PESARO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F) .

Piemonte (5): Alessandria, Cuneo, GOZZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), JUVENTUS B (seconda squadra della famosa società di Serie A) e PRO VERCELLI (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 21a)

Puglia (3): Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (2): Arzachena ed Olbia.

Sicilia (3): Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani.

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena (?B; se non verrà ripescato in B dove per ora manca l’ufficialità).

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e TERNANA (retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a).

Veneto (2): L.R. Vicenza (che si è fuso col Bassano Virtus [il quale dovrebbe ripartire col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto] formando il L.R. Vicenza Virtus) e VIRTUS VECOMP VERONA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), la seconda squadra di A, le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate.

(?B)= dovrebbe essere ripescata in Serie B, ma manca ancora l’ufficialità.

A queste squadre sopra citate si potrebbero aggiungere alre squadre ripescate.

