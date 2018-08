ANCONA – Ripescaggi Serie D/Eccellenza: Due compagini anconetane in festa.

In Serie D sono state per ora ripescate Jesina (che era retrocessa sul campo in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò) , Montebelluna (che sul campo era retrocessa direttamente in Eccellenza dalla Serie D Girone C dopo essere giunta 15a con un distacco pari agli 8 punti dalla 14a) e Classe (che dopo essere giunta 2a in Eccellenza Emia Romagna Girone B, aveva perso una delle 7 finali dei Play Off Nazionali d’Eccellenza contro la Sinalunghese).

Escluse tra le società aventi diritto alla partecipazione Akragas e Villabiagio che non hanno nemmeno presentato la domanda d’iscrizione e l’Aquila la cui domanda era incompleta ma non ha poi presentato ricorso. Tra le società aventi diritto sono stati accolti i ricorsi e dunque riammesse: Campobasso, Igea Virtus Barcellona, Nocerina, Palmese, Pomigliano e Roccella.

Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ultriori ripescaggi per completare l’organico di Serie D dove oltre al Modena verranno inserite in soprannumero anche le altre società fallite: Avellino (che però ha presentato ricorso per essere riammesso in Serie B), Bari, Cesena escluse dalla Serie B e Fidelis Andria e Reggiana escluse dalla C.

Mentre Mestre e Bassano (Virtus fusa col Vicenza dove si è trasferita anche la sede ma c’è la volontà di portare avanti il calcio anche nel comune vicentino) che non si sono iscritte per motivi diversi alla Serie C ripartiranno rispettivamente dall’Eccellenza Veneto e dalla 1a Categoria Veneto.

Per la composizione (che era prevista per l’8 o 9 agosto) dei 9 Gironi di Serie D, la sensazione è che come per i tre di C, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Il ripescaggio della Jesina (la scorsa stagione era capitata la stessa cosa alla Recanatese) in Serie D porta di conseguenza a quello del Sassoferrato Genga (che era giunta 4a la scorsa stagione in Promozione Marche Girone A vincendo i Play Off del suddetto Girone ma perdendo poi la finale Play Off Inter-Girone contro il Montefano) in Eccellenza (dove la squadra anconetana approda per la 1a volta nella sua storia) Marche.

Ecco le squadre divise per regioni che dovrebbero comporre la Serie D 2018/19:

Abruzzo:(7) Avezzano, Francavilla 1927, REAL GIULIANOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo), Pineto, Virtus San Nicolò e Vastese.

Basilicata (3): Az Picerno, Francavilla e ROTONDA CALCIO (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Basilicata).

Calabria (5): CASTROVILLARI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Cittanovese, LOCRI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Calabria), Palmese e Roccella.

Campania (12): AVELLINO (?), Cavese (?C), Frattese, Gelbison Vallo della Lucania, Gragnano, Herculaneum, Nocerina, Pomigliano, Portici, Sarnese, SAVOIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone A), SORRENTO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Campania Girone B) e Turris.

Emilia Romagna (13): AXYS ZOLA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone A), CESENA, CLASSE, Fiorenzuola, Forlì, Imolese (?C), Lentigione, Mezzolara, MODENA (radiato dopo la 12a giornata dalla Serie C Girone B), REGGIANA, Romagna Centro, Sammaurese, Sasso Marconi, SANTARCANGELO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone B), SAVIGNANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B) e Vigor Carpineto.

Friuli Venezia Giulia (3): CHIONS (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Friuli Venezia Giulia), CJarlinz Muzane e Tamai.

Lazio (14): Albalonga, Aprilia, Cassino, CITTA’ DI ANAGNI (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone B), LADISPOLI (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Latina, Lupa Roma, Monterosi, Ostia Mare, RACING FONDI (Retrocessa dopo aver perso il play out di Serie C Girone C), Sff Atletico, Trastevere, Virtus Flaminia e VIS ARTENA (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Lazio Girone A).

Liguria (6): FEZZANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Liguria), Lavagnese, Ligorna, Savona, Sestri Levante ed Unione Sanremo.

Lombardia (27): ADRENSE (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone C), Arconatese, Bustese, CALVINA (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Caravaggio, Caronnese, CAVENAGO FANFULLA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone A), Ciliverghe Mazzano, Ciserano, Como (?C), Crema, Darfo Boario, Folgore Caratese, Inveruno, Lecco, Mantova, Olginatese, OltrepoVoghera, Pavia, Pergolettese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, SONDRIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Lombardia Girone B), VILLA D’ALME’ VALBREMBANA (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza) e Virtus Bergamo.

Marche (5): Castelfidardo, JESINA (Ripescata, era retrocessa sul campo in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò), Matelica, MONTEGIORGIO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Marche), Recanatese e Sangiustese.

Molise (3): Campobasso, ISERNIA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Molise) ed Olympia Agnonese.

Piemonte (7): Borgaro Nobis Torinese, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, PRO DONERO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone B) e STRESA SPORTIVA (Neopromossa avendo vinto Campionato d’Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A).

Puglia (7): Audace Cerignola, BARI, CITTA’ DI FASANO (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Puglia), FIDELIS ANDRIA, Gravina, Nardò, OMNIA BITONDO (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Taranto e Team Altamura.

Sardegna (5): Budoni, CASTIADAS (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sardegna), Lanusei, Latte Dolce e TORRES (Neopromosso, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza).

Sicilia (9): Acireale, CITTA’ DI MESSINA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone B), Gela, Igea Virtus Barcellona, MARSALA (Neopromosso avendo vinto Campionato d’Eccellenza Sicilia Girone A), Messina, Sancataldese e Troina.

Toscana (17): AGLIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone B), Aquila Montevarchi, GAVORRANO (Retrocesso dopo aver perso il play out di Serie C Girone A) , Ghivizzano Borgoamozzano, Massese, Pianese, Ponsacco, PRATO (?C; retrocesso direttamente [per distacco superiore agli 8 punti dalla 16a] dalla Serie C Girone A , dove è giunto ultimo [19°]), Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, SAN GIMIGNANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Toscana Girone A), Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, SINALUNGHESE (Neopromossa, avendo vinto una delle 7 finali dei Play off Nazionali d’Eccellenza), Tuttocuoio e Viareggio.

Trentino Alto Adige (4): Levico Terme, SANKT GEORGEN (Neopromosso avendo vinto la Coppa Italia Dilettanti 2018), Trento e VIRTUS BOLZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Trentino Alto Adige).

Umbria (3): BASTIA (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Umbria e la Coppa Italia Dilettanti) e Sporting Trestina.

Veneto (12): Adriese, Ambrosiana, Belluno, Campodarsego (vincitore Coppa Italia di Serie D 2018), CARTIGLIANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A), Clodiense, Delta Rovigo, Este, Legnago Salus, MONTEBELLUNA, SANDONA'(Neopromossa avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone B), Union ArzignanoChiampo ed Union Feltre.

Repubblica di San Marino (una): San Marino.

Ma nei prossimi giorni a queste squadre potrebbero aggiungersi altre ripescate.

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie C), neopromosse (dall’Eccellenza) e ripescate.

?C= Le squadre che forse verranno ripescate in Serie C.

(?)= ricorso in corso per mantenere categoria superiore.

ECCELLENZA MARCHE 2018-2019 che sarà a 18 squadre come nel 2014

ATLETICO ALMA

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE

CAMERANO

FABRIANO CERRETO (Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 17°; aveva fatto domanda di ripescaggio in Serie D così come la Jesina ma poi ha rinunciato)

FORSEMPRONESE

GROTTAMMARE. Allenatore: Manolo Manoni (Confermato).

MARINA

MONTEFANO (Promosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto contro il Sassoferrato Genga Play Off Intergirone di Promozione Marche)

MONTICELLI (Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 16°). Allenatore: Luigi Zaini (Nuovo).

PERGOLESE

PORTO D’ASCOLI (che non ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D). Allenatore: Sante Alfonsi (Confermato).

PORTORECANATI (Promosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A)

SAN MARCO LORESE (Promosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B)

SASSOFERRATO GENGA (Ripescato in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Jesina [che era retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò] che è stata a sua volta ripescata in Serie D. La matricola anconetana è giunta 4a la scorsa stagione in Promozione Marche Girone A vincendo i Play Off del suddetto Girone ma ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro il Montefano). Allenatore: Simone Ricci (Confermato)

TOLENTINO

URBANIA

