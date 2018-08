ALBA ADRIATICA – Via senza pagare all’hotel il conto di 14 giorni di soggiorno in pensione completa, denunciata una coppia. I due ( A.P. di 46 anni e la compagna, P.A. di 55) residenti fino a qualche tempo fa a Grottammare (Ascoli Piceno) e ora senza fissa dimora, avevano pensato bene di farsi una vacanza in un hotel di Alba Adriatica insieme ai due figli minorenni ma, al momento di pagare il conto, si sono dileguati in fretta e furia senza saldare l’importo del soggiorno (ben 3500 euro) al titolare che, quando si è accorto che “gli ospiti” se ne erano andati di nascosto, ha realizzato di essere stato raggirato e si è recato in caserma ad Alba Adriatica per denunciare l’accaduto. Qui i militari dell’Arma, diretti dal tenente colonnello, Emanuele Mazzotta, dopo un’indagine lampo, sono riusciti a risalire alle loro identità scoprendo anche che i due non erano nuovi a comportamenti del genere: la coppia di “scrocconi seriali”, infatti, aveva in passato colpito anche a San Benedetto del Tronto e in altre località, sempre nelle Marche, e non si esclude che ora si stiano spostando verso il sud della costa abruzzese magari proprio per trascorrere la settimana clou dell’estate in qualche accogliente località in riva al mare. I carabinieri hanno diramato l’informativa ai colleghi delle altre stazioni e per i due furbetti è scattata la denuncia a piede libero per insolvenza fraudolenta.

