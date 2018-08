GROTTAMMARE – Tredici medaglie conquistate e 12 atleti in acqua per una delle più importanti manifestazioni natatorie delle Marche. Così la Delphinia Team Piceno ha chiuso la stagione natatoria 2017/2018 nella piscina Parco della Pace di Pesaro, dove dal 20 al 22 luglio si sono svolti i Campionati Regionali per la categoria Esordienti A in vasca da 50 metri.

“Nonostante le piccole dimensioni dell’ associazione, siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati chiudendo la stagione agonistica natatoria in bellezza: un fantastico 2° posto su ben 17 squadre”, dichiarano i vertici della Delphinia.

Gli atleti più medagliati sono stati Santini Riccardo e Salvatori Nicole che hanno vinto ben 4 medaglie a testa nelle gare individuali. Santini però ha battuto tutti sul colore vincendo ben 4 ori nei 100-400-1500 stile libero e nei 200 delfino e un bronzo nella staffetta a stile , altre due medaglie dello stesso colore sono andate a Salvatori Nicole nei 200 rana e a Iotcu Federica nei 200 delfino, chiudendo a 6 medaglie d’oro.

Le 4 medaglie d’argento sono arrivate da Iotcu Federica nei 100 delfino e negli 800 stile, da Salvatori Nicole nei 400 stile e da Lauteri Alessio nei 200 delfino.

A chiudere il bottino di 13 medaglie, 3 bronzi: 2 li ha conquistati Salvatori Nicole nei 100 rana e negli 800 stile, mentre il terzo bronzo è arrivato dalla staffetta 4X100 stile, composta da Lauteri Alessio, Basili Tommaso, Santini Riccardo e Ricci Francesco.

“I nostri ragazzi sono stati fantastici. Sono riusciti ad ottenere un risultato importante per la stagione agonistica e per arrivare sul podio tutta la squadra ha avuto un ruolo fondamentale”, fanno sapere gli allenatori del team, ricordiamo le prestazioni di Basili Rebecca 400 stile/100-200 rana/ 200-400 misti, Cintio Nicole 100-200 stile/100-200 dorso/200 misti, De Carolis Riccardo 100-400 stile/100-200 rana/200 misti, Hoxha Gessica 100-200 rana, Medori Costantin 400 stile/100-200 delfino, Riboloni Mattia 100-200 rana e Ricci Francesco 100-200 stile/100-200 rana/ 200 misti.

“Un grazie a tutti gli atleti che hanno reso possibile questo risultato – concludono – e per tutte le emozioni vissute insieme, buona estate e un arrivederci a settembre”.

