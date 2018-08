Trattativa in stato avanzatissimo (“questione di ore” ci dice Lamazza) per un centrocampista che da giovanissimo era considerato un prospetto mondiale dagli addetti ai lavori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sì, è un giocatore che stiamo trattando e per il cui tesseramento le prossime ore saranno decisive”. Le parole, rilasciate ai nostri microfoni dal Ds Francesco Lamazza non lasciano dubbi sullo stato, avanzatissimo, delle trattative per portare a San Benedetto Andrea Russotto, centrocampista la scorsa stagione a Catania, dove ha messo a segno 5 reti in 25 partite. Il calciatore non è ancora ufficiale, anche se curiosamente Wikipiedia in queste ore lo dà già della Samb.

Classe 1988 (30 anni compiuti a maggio) Russotto è un trequartista che può agire anche da ala e che, a inizio carriera era considerato un prospetto di caratura internazionale. Romano e cresciuto nella Lazio, da giovane Russotto passa al Bellinzona, in Svizzera (dopo uno scandalo legato a presunte pressioni ricevute per legarsi alla Gea, agenzia di procuratori sportivi). Ma è al ritorno in Italia che sembra esplodere dopo una gran stagione al Treviso che gli vale la menzione nella lista dei 50 giovani più promettenti al mondo stilata dal mensile inglese World Soccer, una lista dove sono passati, negli anni, praticamente tutti i campioni del panorama mondiale.

Il bel momento, ad appena 19 anni, gli vale la chiamata del Napoli di De Laurentis con cui colleziona pure 15 presenze in Serie A. I partenopei però non ci credono e non lo riscattano dal Bellinzona e quindi il calciatore ripassa in B con le maglie del Livorno e del Crotone dove per qualche anno il suo talento sembra eclissarsi, prima che sia il Catanzaro a rilanciarlo con tre stagioni da titolare e 15 gol. Poi la risalita in B appena assaggiata con il passaggio a Salerno (0 presenze) prima della positivissima esperienza siciliana col Catania: 13 gol nelle ultime 3 stagioni, quasi tutte da titolare.

