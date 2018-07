SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alessandro Larovere, militante Lega e attualmente vice responsabile locale per la città di San Benedetto del Tronto, è stato candidato anche in città nella lista del Carroccio alle elezioni comunali del 2016.

«San Benedetto è una delle località turistiche più importanti e frequentate delle Marche, e non solo. Abitando in centro mi è capitato di assistere a risse e schiamazzi notturni fino alle prime luci dell’alba, oltre la musica dei locali a volte troppo alta. Ho notato con grande soddisfazione che quest’anno la situazione è notevolmente migliorata: passeggiando la sera in centro e al lungomare è facile incontrare polizia municipale, carabinieri e fiamme gialle che pattugliano la zona, e che intervengono prontamente appena notano qualcosa fuori posto. La presenza di venditori abusivi nelle ore serali e notturne è praticamente nulla, e di questo ha grande merito l’amministrazione comunale che ha emesso ordinanze e fa il massimo per farle rispettare: gli unici episodi che si registrano ancora riguardano le spiagge e le mattine di mercato».

Parlando di abusivismo commerciale, è di ieri la notizia che è stato stanziato per il comune di San Benedetto del Tronto un finanziamento di 50 mila euro dal fondo unico giustizia per il piano ‘Spiagge sicure – Estate 2018’, per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. «Questo a significare che il leader della Lega e ministro dell’interno Matteo Salvini sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale in merito ad una maggior attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole – commenta Larovere -. Sono certo che la ricezione di questi fondi garantirà anche maggior attenzione per quello che riguarda ‘delinquenza e teppismo’, in quanto l’amministrazione comunale potrà concentrare le proprie risorse per la sicurezza dei residenti e dei turisti, prevenendo e combattendo la movida molesta e tutti gli episodi violenti».

