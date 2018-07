Grandi ospiti e eccellenze culturali locali caratterizzano il Festival Libero Bizzarri edizione 2018, che sarà aperto il 29 luglio ad Arquata del Tronto, per poi spostarsi a San Benedetto, nella Palazzina Azzurra.

Un bell’esempio di dialogo tra mare e montagna, realtà differenti che nella riviera Picena e Abruzzese vanno a braccetto.

Non ci stanchiamo di ripetere quanto sia paesaggisticamente fortunato questo territorio (mare, collina e montagna a distanza ravvicinata), così come non ci stanchiamo di ricercare, selezionare ed organizzare per voi gli eventi più interessanti della settimana.

Nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto c’è davvero l’imbarazzo della scelta, sulla costa, nell’entroterra marchigiano e in Abruzzo, dove si mangia e si fa festa con un’accoglienza che è “forte e gentile”, come i cittadini di questa regione.

Caratteristico e da non perdere questa settimana è il Palio delle Botti a Corropoli.

Sfogliate la nostra rivista con la dovuta attenzione, una settimana alla grande vi aspetta!

Buona lettura dalla redazione

