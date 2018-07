Un passato importante incontra un presente tutto da vivere. Nella Riviera picena e abruzzese le tradizioni hanno il loro peso e vanno celebrate alla grande.

La fine del mese di luglio si colora dei variopinti fuochi pirotecnici della festa della Madonna della Marina, una festa sambenedettese molto sentita dalla marineria e dall’intera cittadinanza.

I festeggiamenti iniziano già da questa settimana, con appuntamenti religiosi e civili, e culminano l’ultimo week end di luglio con la tradizionale parata in mare aperto e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

La festa è ben raccontata dallo scatto di Piera Seghetti, in copertina.

Tra le rievocazioni storiche dell’estate 2018 da non perdere la Quintana di Ascoli Piceno, Templaria a Castignano, Sponsalia ad Acquaviva e tante altre che scoprirete seguendoci, settimana dopo settimana, fino ai primi di settembre.

Dall’Abruzzo alle Marche gli appuntamenti non mancano, dalle immancabili sagre (tra le tante citiamo quella di Torano e la sagra della porchetta di Campli, nel mese di agosto) agli spettacoli musicali e artistici. Dall’entroterra e dalla costa vi proporremo una lunga lista di idee su come trascorrere le vostre giornate e serate.

Non perdetevi nessun evento, seguiteci ogni settimana e non ve ne pentirete.

