SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dopo il Pronto Soccorso, anche la Cardiologia del Madonna del Soccorso rischia l’estinzione per mancanza di personale. Tutti scappano. Chi è in maternità, chi ha fatto concorsi in altre regioni, chi se ne va da questo ospedale perché ormai non ha più nulla da offrire”. A tornare a parlare di sanità è, come spesso accade, il Meet Up de 5 Stelle di San Benedetto.

I grillini se la prendono con la politica dell’Area Vasta (“non bandiscono concorsi per giovani cardiologi, i medici scappano tutti verso l’Abruzzo”) e con la Regione, con Luca Ceriscioli in particolare: “Tra pochi giorni il presidente verrà a San Benedetto a tagliare il nastro che inaugura muri, porte, corridoi e letti della nuova Cardiologia” scrivono i grillini “ma potrà dire ai cittadini che quel piano del nosocomio – restaurato a regola d’arte, con letti che non escono dal reparto perché non c’è lo spazio – sarà presidiato da un numero sufficiente di operatori medici e non?”

Dal Meet Up ci mettono il carico, poi, sulla lunga querelle dell’emodinamica. “Poi dobbiamo sfatare, una volta per tutte, un altro falso mito, che viene sbandierato ai quattro venti in ogni occasione, sia da politici locali che da amministratori: “non ci può essere Utic senza Emodinamica”. E’ una bufala grossolana”. I 5 Stelle quindi sostengono che in Regione ci sono 8 ospedali che hanno l’Utic ma non l’Emodinamica: Fermo, Civitanova, Jesi, Camerino, Fabriano, Urbino, Senigallia, Fano, inoltre solo 4 che hanno tutte e due: Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli. Sostengono poi che due terzi degli ospedali italiani non hanno ocntemporaneamente le due specializzazioni

“Allora ci domandiamo il perché una città come San Benedetto del Tronto, rinomata zona turistica con circa un milione di presenze l’anno, che tra le altre cose aveva un’Utic di rinomata e riconosciuta eccellenza, non possa riavere ciò che la politica le ha tolto?” chiosano i grillini citando in ultimo Goethe: “Diceva che ”non si possiede ciò che non si comprende”, difatti noi non comprendiamo cosa significa quella scritta sopra i letti monitorati del reparto di cardiologia “Semintensiva “. Qualcuno, capace, ce lo spieghi”.

