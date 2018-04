SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta sabato 28 aprile, sul campo sportivo di Monterocco di Ascoli Piceno, la seconda e terza giornata di Campionato IV categoria FIGC MARCHE. Due nette vittorie sono state conquistate dai ragazzi della Stella del Mare for special che hanno sconfitto i padroni di casa del Borgo Solestà ed il Montepacini di Fermo.

Autentico mattatore del primo incontro è stato il bomber giallo-oro Alessio Laghi che ha realizzato quattro reti nel 6-0 finale contro il Borgo Solestà. A segno anche Stefano Pignotti e Vincenzo D’Angelo. Nel secondo incontro, disputato contro il Montepacini Fermo i ragazzi di mister Rosati hanno incontrato qualche difficoltà in più ma, una volta salito in cattedra il giocatore più talentuoso Vincenzo D’Angelo c’è stato ben poco a fare per i pur volenterosi avversari. 8-4 il risultato finale in favore dei giallo-oro con ben quattro goal di D’Angelo, ma buona è stata anche la prestazione di Stefano Pignotti (ha messo a segno una tripletta) e Alessio Laghi(1).

Dopo tre gare ufficiali va rimarcato il buon lavoro svolto da Mister Rosati che ha costruito una squadra che in questo inizio campionato ha mostrato tutta la sua forza e si pone come capolista indiscussa del girone marchigiano con tre netti successi in altrettanti incontri disputati. Una squadra sicura in difesa con le prove attente di Fabrizio Lilli e Luca Marcelli coadiuvati da un ottimo portiere come Roberto Napoli, autore di ottimi interventi. A centrocampo Troiani, Pasini e Aloisi hanno lottato su ogni pallone chiudendo ogni varco al possibile ritorno degli avversari.

“Sono contento della prova dei ragazzi –commenta mister Rosati- che hanno seguito con diligenza le mie indicazioni. Le due vittorie di oggi sono il frutto del lavoro che svolgono ad ogni allenamento con tanto impegno. Bravi tutti!” “Siamo in testa alla classifica e siamo felici di questo –aggiunge il diggi Roberto Ciferni- anche se la cosa più importante per noi non è vincere ma, coinvolgere sempre nuovi ragazzi nel nostro progetto sportivo che è iniziato nel migliore dei modi. Ringrazio Idea Pallet e spero di coinvolgere sempre nuovi ragazzi che amano il gioco del calcio. Li aspetto nel nostro campo di allenamento, venite a trovarci perché tutti potete fare la differenza”.

Questa la formazione dell’ Asd Stella del Mare: Roberto Napoli, Luca Marcelli, Fabrizio Lilli, Vincenzo D’Angelo, Roberto Pasini, Stefano Pignotti, Lorenzo Troiani, Deni, Aloisi, Alessio Laghi.

RISULTATI

Stella del Mare (San Benedetto T.) – Borgo Solestà (Ascoli P.) 6-0

Stella del Mare (San Benedetto T.) – Montepacini (Fermo) 8-4

Borgo Solestà (Ascoli P.) – Porto Potenza Picena 10-2

Montepacini (Fermo) – Porto Potenza Picena 4-2

CLASSIFICA

9 punti – Stella del Mare

6 punti – Montepacini (Fermo)

3 punti – Borgo Solestà (Ascoli P)

0 punti – Porto Potenza Picena

