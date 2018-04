Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che hanno vinto o sono in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza e sono dunque approdate o stanno per approdare in Serie D:

Abruzzo : Real Giulianova

Basilicata: Rotonda Calcio

Calabria: Locri

Campania: Savoia (Nel Girone A) ed Agropoli * e Sorrento * che hanno chiuso il torneo prime a pari punti e ci sarà bisogno dello spareggio per decidere chi andrà direttamente in Serie D e chi a fare i Play Off (Nel Girone B )

Emilia Romagna: Axys Zola * e Rosselli Mutina * prime a pari punti a 2 giornate dal termine (Girone A) e Savignanese * (Girone B)

Friuli Venezia Giulia: Chions

Lazio: Vis Artena * (Girone A) e Città di Anagni * (Girone B )

Liguria: Fezzanese

Lombardia (unica regione che ha tre gironi d’Eccellenza): Cavenago Fanfulla * (Girone A), Sondrio (Girone B) ed Adrense (Girone C)

Marche: Montegiorgio *

Molise: Isernia *

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Stresa Sportiva * (Girone A) e Pro Dronero * (Girone B)

Puglia: Città di Fasano

Sardegna: Castiadas

Sicilia: Marsala (Girone A ) e Città di Messina (Girone B)

Toscana: Cuoiopelli * e San Gimignano * che hanno chiuso il torneo prime a pari punti e ci sarà bisogno dello spareggio per decidere chi andrà direttamente in Serie D e chi a fare i Play Off (Girone A) ed Aglianese (Girone B).

Trentino Alto Adige: Virtus Bolzano

Umbria: Bastia *

Veneto: Cartigliano (Girone A) e Sandonà * (Girone B).

In neretto le squadre già matematicamente promosse in serie D.

*= Squadre in testa ai propri campionati ma non ancora matematicamente promosse.

A queste squadre sopra citate nei rispettivi Gironi di Serie D dove verranno inserite si aggiungeranno le 7 vincitrici dei play off Nazionali d’Eccellenza e la vincitrice della Coppa Italia Dilettanti .

ECCELLENZA MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-La 28a Giornata (13a di ritorno) d’Eccellenza Marche va in archivio con 6 successi (di cui 2 esterni) e 2 pareggi (entrambi per 1-1); 14 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 28°turno.

Ora si tornerà in campo già mercoledì 25 aprile per la disputa della punultima giornata, ossia la 29a (14a di ritorno) in cui è in programma al Ciarrocchi il big match tra le 2 inseguitrici della capolista Montegiorgio: Porto d’Ascoli ed Atletico Gallo Colbordolo.

Risultati della 28a giornata (13a di ritorno) di domenica 22 aprile (e non più l’8 aprile da calendario o il 15 aprile) 2018 :

Atletico Alma Fano-Camerano (Gara giocata sabato 21 aprile) 1-1 (32’Nicola Palazzi [A.A.F.], 47’Stella [C])

Atletico Gallo Colbordolo-Pergolese (Gara giocata sabato 21 aprile) 1-0 (51’Enrico Bartolini)

Atletico Porto Sant’Elpidio-Porto d’Ascoli (Gara giocata sabato 21 aprile) 1-2 (40’Riccardo Cuccù [A.P.S’E.], 52’Sensi, 59’Renzi. Durante il match espulsoer proteste il tecnico del Porto Sant’Elpidio Morreale).

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Loreto 1-2 (23’autorete di Domenichetti, 33’Pieralisi [B.N.C.], 35’Morbiducci)

Ciabbino-Grottammare (Gara giocata sabato 21 aprile al Picchio Village di Ascoli Piceno a porte chiuse) 1-0 (3’Tomassetti. Durante l’intervallo del 1° tempo espulso il tecnico del Grottammare Manoni per proteste)

Forsempronese-Marina 1-0 (85’Davide Zandri)

Tolentino-Ilario Lorenzini Barbara 1-0 (44’Mongiello)

Urbania-Montegiorgio 1-1 (10’Temellini [U], 37’Passalacqua [M])

CLASSIFICA:

Montegiorgio 57,

Atletico Gallo Colbordolo 54,

Porto d’Ascoli 54,

Tolentino 42,

Forsempronese 41,

Atletico Alma Fano 38,

Grottammare 38,

Atletico Porto Sant’Elpidio 37,

Camerano 35,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 35,

Urbania 34,

Marina 31,

Ciabbino 30,

Pergolese 26,

Ilario Lorenzini Barbara 24,

Loreto 24.

Atletico Gallo Colbordolo e Porto d’Ascoli sono attualmente seconde a pari punti (54) ma in base allo scontro diretto già giocato all’andata (1-0 interno per l’Atletico Gallo alla 14a giornata; gara di ritorno invece si giocherà alla 29a giornata di mercoledì 25 aprile) la squadra pesarese risulta davanti (2a) a quella ascolana (3a) nella griglia Play Off.

Mancano 2 giornate al termine ma se il campionato fosse finito oggi sarebbe così:

Montegiorgio sarebbe direttamente promosso in Serie D.

Play Off finale in gara unica (in casa della meglio classificata al termine della Regular Season) : Atletico Gallo Colbordolo (2°)- Porto d’Ascoli (3°).

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari vi saranno i supplementari per decretare la vincente. Se il pareggio persisterà passerà alla fase successiva (Play Off Nazionali) la squadra meglio classificata al termine del campionato (ad oggi l’Atletico Gallo). La vincente della finale accederà poi ai Play Off Nazionali.

Ad oggi non ci sarebbero semifinali incrociate ma si giocherebbe direttamente la finale, in quanto Atletico Gallo (2°) e Porto d’Ascoli (3°) hanno un vantaggio (rispettivamente + 13 e + 12) superiore ai 9 punti su Forsempronese (5a) e Tolentino (4°).

Play Out in gara unica ed in casa della migliore classificata nella Regular Season: Marina (12°)-vincente (15a) dello spareggio Ilario Lorenzini Barbara-Loreto e Ciabbino (13°)– Pergolese (14a).

Chi perde retrocede in Promozione Marche, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i supplementari, persistendo la parità retrocederanno le squadre peggio classificate al termine della stagione regolare.

Ad oggi si dovrebbe giocare spareggio Ilario Lorenzini Barbara-Loreto per stabilire chi sarebbe direttamente retrocesso in Promozione Marche e chi andrebbe a disputare i play out come 15a classificata.

Prossimo turno, 29a giornata (14a di ritorno) di mercoledì 25 aprile (e non più il 15 aprile da calendario o il 22 aprile) 2018 ore 16,30:

Atletico Alma-Atletico Porto Sant’Elpidio (All’andata 0-1 per il Porto Sant’Elpidio)

Camerano-Biagio Nazzaro (2-1)

Ilario Lorenzini Barbara-Grottammare (0-2)

Loreto-Urbania (1-0)

Marina-Ciabbino (0-1)

Montegiorgio-Tolentino (2-0)

Pergolese-Forsempronese (3-4)

Porto d’Ascoli -Atletico Gallo Colbordolo (0-1)

All’andata al Comunale Filippo Pirani è finita 2-0 (40’Iovannisci, 87’Ludovisi. Al 90’maxi rissa con ben 4 espulsi, due per parte: Iovannisci del Grottammare per fallo di reazione dopo aver subito un bruttissimo fallo [motivo scatenante della maxi-rissa], i rispettivi tecnici delle 2 squadre Manoni del Grottammare e Ciattaglia dell’Ilario Lorenzini che sono venuti alle mani tra loro e Marco Carboni dell’Ilario Lorenzini che era andato a placare gli animi invece è stato ritenuto dal direttore di gara uno dei partecipanti al parapiglia) per il Grottammare.

All’andata al Comunale di Petriano (Pesaro-Urbino) è finita 1-0 (47’Enrico Bartolini. Al 71’espulso Minnozzi del Porto d’Ascoli per fallo di reazione compiuto scalciando da terra Enrico Mistura) per l’Atletico Gallo Colbordolo.

La scorsa stagionale al Ciarrocchi finì 1-1 (4’Enrico Bartolini [A.G.C.] su rigore, 88’Biancucci [P.D’A.] su rigore. Al 92’espulso Giacomo Nobili dell’Atletico Gallo per gioco falloso) tra il Porto d’Ascoli allora guidato da Stefano Filippini e l’Atletico Gallo di Gastone Mariotti.

CLASSIFICA MARCATORI- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Matteo Minnozzi del Porto d’Ascoli con 19 reti (di cui 3 su rigore).

Alle sue spalle troviamo: Luca Rivi (6 rigori trasformati) dell’Atletico Alma e Sbarbati (un rigore trasformato) del Montegiorgio con 15 gol a testa.

Completano attuale podio: Cavaliere (3 rigori trasformati) della Biagio Nazzaro Chiaravalle e Filippo Pagliardini dell’Urbania con 13 centri ciascuno.

Alle spalle del podio ci sono: il centrocampista marocchino Belkaid (6 rigori trasformati) della Forsempronese, Dell’Aquila del Tolentino, Mirko Falcinelli dell’Atletico Alma e Rosa del Porto D’Ascoli con 10 centri ciascuno.

Dietro di lui troviamo: Adami (2 rigori trasformati) del Montegiorgio, Enrico Bartolini (2 rigori trasformati) e Battisti dell’Atletico Gallo Colbordolo, William Cecchini della Forsempronese, Ludovisi del Grottammare e Giorgio Galli (3 di cui una su rigore con la maglia del Ciabbino e 6 di cui una su rigore con quella dell’Atletico Porto Sant’Elpidio dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 9 reti a testa.

Poi ci sono: Andrea Bucchi del Porto D’Ascoli, Elia Donzelli (2 rigori trasformati) del Camerano e Mongiello (4 rigori trasformati) del Tolentino con 8 gol ciascuno.

Seguono poi: Api (un rigore trasformato) dell’Ilario Lorenzini Barbara, William Gioacchini del Marina, Iovannisci del Grottammare e Manuel Muratori dell’Atletico Gallo Colbordolo con 7 reti a testa.

Quindi ci sono: Antonioni (4 rigori trasformati) della Pergolese, Riccardo Cuccù dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, De Marco e Filiaggi (un rigore trasformato) del Ciabbino, Tommaso Gregorini del Marina, Lorenzo Pagliari della Forsempronese e Ruzzier (2 rigori trasformati) del Loreto con 6 centri ciascuno.

Poi troviamo: Orlando Aquino (un rigore trasformato) del Ciabbino, Carsetti della Biagio Nazzaro Chiaravalle, Thomas Paoli dell’Atletico Gallo Colbordolo, Procacci (3 rigori trasformati) dell’Urbania e Renzi del Porto d’Ascoli con 5 reti a testa.

A seguire: Albanesi del Montegiorgio, il brasiliano Bondi (un rigore trasformato) e Michele Carbonari della Pergolese, Boschetti dell’Ilario Lorenzini Barbara, Davide Camilletti e Michele Garbuglia del Loreto, Riccardo Cingolani (un rigore trasformato) dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, De Cesare del Grottammare, Paradisi (3 rigori trasformati) della Forsempronese e Raponi del Tolentino con 4 gol a testa.

Quindi troviamo: Michele Alessandrini, Nicola Cardinali (3 rigori trasformati) e Diego Rossini dell’Ilario Lorenzini Barbara, Francesco Antonelli del Porto d’Ascoli, Balloni del Loreto, Emiliano Bartoli e Luigi Fontana della Forsempronese, Belli e Severoni del Tolentino, Bufalo e Nicola Palazzi dell’Atletico Alma, Ivan D’Angelo del Grottammare, Gallotti e Nicola Vitali della Pergolese, Lion Giovannini del Ciabbino, Nicola Marini e Noviello (un rigore trasformato) del Marina, Nazziconi del Montegiorgio, Ottaviani dell’Urbania e Pieralisi della Biagio Nazzaro con 3 centri ciascuno.

Seguono poi: Andrea Bellucci, Pericolo e Michele Taddei del Camerano, Bergese, Corpetti, Strano e Tizi del Tolentino, Marco Carboni e Federico Paolini dell’Ilario Lorenzini Barbara, Andrea Carminucci (un rigore trasformato) e Davide Traini del Grottammare, Edoardo Cecchetti e Remedi della Biagio Nazzaro Chiaravalle, Andrea Censori, De Vecchis e Valerio Nardini del Ciabbino, Francesco De Rosa, Tommaso Gabrielloni, Alessio Ribichini e Marco Santini del Marina, Ferranti ed Andrea Omiccioli del Montegiorgio, Marongiu dell’Atletico Alma, Andrea Marozzi dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Enrico Mistura, Stambolliu e Tonucci dell’Atletico Gallo Colbordolo, Alessandro Radi della Forsempronese, Andrea Savelli della Pergolese e Sensi del Porto d’Ascoli con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Angelici, Defendi, Lapi, Marchionne, Francesco Polenta, Polzonetti, Michele Santoni e Stella del Camerano, Belletti, Giacomozzi, Islami e Mattia Ribichini dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Bresciani e Francesco Savelli del Marina, Brugiapaglia, Buffarini, Maruzzella e Streccioni del Loreto, Buresta, Campanella, Lanzi e Federico Ruggeri del Tolentino, Cantucci, Giovanelli Fraternali e Mazzanti dell’Urbania, Matteo Coccia, Michael Dion Gibbs, Jari Iachini, Petritola, Raffaele Tedeschi e Tomassetti del Ciabbino, Daidone, Domenichetti, Focante, Medici, Mengaroni, Leonardo Rossini ed Elia Santoni della Biagio Nazzaro Chiaravalle, Luca De Angelis e Martellucci dell’Ilario Lorenzini Barbara, Giovanni Dominici, Michele Gabbianelli, Mei e Scavone dell’Atletico Alma, Ferrini e Giacomo Nobili dell’Atletico Gallo Colbordolo, Frinconi e Polini del Montegiorgio, Luca Gentili, Leonardo Pandolfi e Riccardo Paolini della Forsempronese, Michele Ioele ed Alessio Palladini del Grottammare, Lasku, Davide Righi, Antonio Tedesco e Zupo della Pergolese e Luca Rossi ed Alessio Schiavi del Porto d’Ascoli, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Davide Bianchi (Forsempronese) pro Tolentino alla 25a giornata, Campanella (Tolentino) pro Pergolese alla 17a giornata, Carafa (Atletico Porto Sant’Elpidio) pro Biagio Nazzaro alla 17a giornata, Cavaliere (Biagio Nazzaro Chiaravalle) pro Grottammare alla 22a giornata, Alberto Donnari (Montegiorgio) pro Urbania alla 13a giornata, Luca Gentili (Forsempronese) pro Ciabbino alla 24a giornata, Enrico Mistura (Atletico Gallo Colbordolo) pro Biagio Nazzaro Chiaravalle alla 4a giornata, Matteo Paci (Marina) pro Loreto alla 20a giornata e Fabio Rosati (Forsempronese) pro Atletico Porto Sant’Elpidio alla 18a giornata.

STATISTICHE ECCELLENZA MARCHE DOPO LA 28A GIORNATA:

POSITIVE:

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto ne in casa e ne in trasferta.

Migliore Serie Positiva in corso: Porto d’Ascoli con 9 risultati utili consecutivi (7 successi: 4 interni e 3 esterni e 2 pareggi esterni)

Maggior numero di vittorie consecutive in corso: con successi consecutivi (2 in casa ed 1 fuori)

Miglior attacco: Porto d’Ascoli con 49 gol (32 in casa e 17 in trasferta; 3 su rigore) con 8 diversi marcatori: Francesco Antonelli (3), Andrea Bucchi (8), Minnozzi (19 di cui 3 su rigore), Renzi (5), Rosa (10), Luca Rossi (1), Alessio Schiavi (1) e Sensi (2).

Miglior difesa: Urbania con 21 sole reti subite (10 in casa ed 11 fuori)

Non subisce gol da più partite: Atletico Gallo Colbordolo da 2 gare consecutive (206 minuti complessivi)

Migliore differenza reti : Porto d’Ascoli con + 24 (49-25)

Maggior numero di vittorie: Montegiorgio con 17 successi (9 in casa ed 8 in trasferta)

Minor numero di sconfitte: Montegiorgio con 5 ko (1 in casa e 4 fuori)

Maggior numero di pareggi: Urbania con 13 pari (6 in casa e 7 fuori)

Le squadre che hanno raccolto più punti in casa sono: Montegiorgio (9 successi, 4 pareggi interni ed un ko) e Porto d’Ascoli (10 successi, un pareggio e 3 ko interni) a quota 31 .

La squadra che ha raccolto più punti in trasferta è l’Atletico Gallo Colbordolo a quota 28, frutto di 8 successi, 4 pareggi e 2 ko esterni.

La squadra a segno col maggior numero di giocatori è il Ciabbino con 14 diversi marcatori: Orlando Aquino (5 di cui 1 su rigore), Andrea Censori (2), Matteo Coccia (1), De Marco (6), De Vecchis (2), Filiaggi (6 di cui 1 su rigore), Giorgio Galli (3 di cui 1 su rigore; poi passato all’Atletico Porto Sant’Elpidio nel mercato di dicembre), Michael Dion Gibbs (1), Lion Giovannini (3), Jari Iachini (1), Valerio Nardini (2), Petritola (1), Raffaele Tedeschi (1) e Tomassetti (1). Alle reti dei 14 diversi marcatori folignanesi va aggiunta l’autorete di Luca Gentili (Forsempronese) alla 24a giornata.

Tolentino: Belli (3), Bergese (2), Buresta (1), Campanella (1), Corpetti (2), Dell’Aquila (10), Lanzi (1), Mongiello (8 di cui 4 su rigore), Raponi (4), Federico Ruggeri (1), Severoni (3), Strano (2) e Tizi (2). Alle reti dei 13 diversi marcatori cremisi va aggiunta l’autorete di Davide Bianchi (Forsempronese) alla 25a giornata.

Minor numero di espulsioni: Atletico Porto Sant’Elpidio e Forsempronese con un solo cartellino rosso a testa.

Minor numero di ammonizioni: Forsempronese con 50 cartellini gialli.

Migliore media inglese: Montegiorgio con + 1

NEGATIVE:

Peggior serie negativa in corso: Pergolese con 4 ko consecutivi (2 in casa e 2 fuori).

Maggior numero di sconfitte : Ciabbino (3 in casa ed 11 fuori) e Loreto (7 in casa e 7 fuori) con 14 ko a testa.

Minor numero di vittorie: Loreto con 4 soli successi (2 in casa e 2 fuori)

Minor numero di pareggi: Atletico Gallo Colbordolo, Ciabbino, Montegiorgio (4 in casa e 2 fuori), Porto d’Ascoli e Tolentino con 6 pari a testa.

Peggior difesa: Ciabbino con 44 reti incassate (16 in casa e 28 in trasferta)

Peggior attacco: Camerano (14 in casa d 8 fuori; 2 su rigore) e Loreto (11 in casa ed 11 fuori; 2 su rigore) con 22 reti a testa segnate.

Camerano con 12 diversi marcatori: Angelici (1), Andrea Bellucci (2), Defendi (1), Elia Donzelli (8 di cui 2 su rigore), Lapi (1), Marchionne (1), Pericolo (2), Francesco Polenta (1), Polzonetti (1), Michele Santoni (1), Stella (1) e Michele Taddei (2).

Loreto con 8 diversi marcatori: Balloni (3), Brugiapaglia (1), Buffarini (1), Davide Camilletti (4), Michele Garbuglia (4), Maruzzella (1), Ruzzier (6 di cui 2 su rigore) e Streccioni (1). Alle reti degli 8 diversi marcatori giallo-verdi va aggiunta l’autorete di Matteo Paci alla 20a giornata.

Non segna da più partite: Pergolese da 4 gare consecutive (364 minuti comolessivi)

Peggior differenza reti: Loreto con un -16 (22-38)

La squadra che ha raccolto meno punti tra le mura amiche è il Loreto a quota 11, frutto di 2 successi, 5 pareggi e 7 ko interni

La squadra che ha raccolto meno punti in trasferta è l’Ilario Lorenzini Barbara a quota 4, frutto di 4 pareggi e 9 ko esterni.

La squadra a segno col minor numero di giocatori è l’Urbania con 7 diversi marcatori: Cantucci (1), Giovanelli Fraternali (1), Filippo Pagliardini (13), Mazzanti (1), Ottaviani (3), Procacci (5 di cui 3 su rigore) e Temellini (1). Alle reti dei 7 diversi marcatori durantini va aggiunta l’autorete di Alberto Donnari (Montegiorgio) alla 13a giornata.

Maggior numero di espulsioni (di giocatori): Atletico Gallo Colbordolo con 9 cartellini rossi rimediati.

Maggior numero di ammonizioni: Pergolese con 83 cartellini gialli rimediati.

Peggior media inglese: Ilario Lorenzini Barbara e Loreto con un -32 a testa.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Serie negativa in corso: 2 ko consecutivi (1 in casa ed 1 fuori)

Vittorie: 9 (0-1 sul campo del Marina alla 1a giornata, 3-1 interno col Loreto alla 3a, 1-0 sempre interno, stavolta col Camerano alla 5a, 2-1 interno con la Biagio Nazzaro alla 7a, 2-3 sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo alla 10a, 1-0 interno col Ciabbino alla 13a, 2-0 sempre interno, stavolta con l’Ilario Lorenzini Barbara alla 14a, 1-2 a Camerano [Ancona] alla 20a ed altro 1-2 esterno, stavolta a Chiaravalle sul campo della Biagio Nazzaro alla 22a)

Pareggi: 11 (1-1 sul campo della Pergolese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno, stavolta a Porto Sant’Elpidio [Fermo] all’8a, ancora un 1-1 esterno, stavolta a Fossombrone alla 12a, di nuovo un 1-1 esterno, stavolta a Montegiorgio alla 16a, 0-0 interno col Marina alla 17a, poi ancora un 1-1 esterno, stavolta a Loreto alla 18a, altro 1-1, stavolta interno con la Pergolese alla 19a, ancora un’altro 1-1 interno, stavolta nel derby piceno col Porto d’Ascoli alla 21a, di nuovo un 1-1 interno, stavolta con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 23a, 0-0 ad Urbania alla 24a ed 1-1 a Tolentino alla 26a)

Sconfitte: 8 (0-1 interno col Montegiorgio alla 1a giornata, 3-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 6a, 0-2 interno con l’Urbania alla 9a, 1-2 interno col Tolentino all’11a, 3-0 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 15a, 0-1 interno con l’Atletico Gallo alla 25a, 2-3 interno con la Forsempronese alla 27a ed 1-0 sul campo del Ciabbino alla 28a)

Gol fatti: 30 (15 in casa e 15 in trasferta; 1 su rigore) con 8 diversi marcatori: Andrea Carminucci (2 di cui 1 su rigore), Ivan D’Angelo (3), De Cesare (4), Michele Ioele (1), Iovannisci (7), Ludovisi (9), Alessio Palladini (1) e Davide Traini (2). Alle reti degli 8 diversi marcatori bianco-celesti va aggiunta l’autorete di Cavaliere (Biagio Nazzaro Chiaravalle) alla 22a giornata).

Gol subiti: 31 (14 in casa e 17 fuori).

Differenza reti: -1 (30-31)

Capocannoniere: Dario Ludovisi con 9 gol all’attivo.

Punti interni: 19 (su 14 gare casalinghe) frutto di 5 successi, 4 pareggi e 5 ko interni.

Punti esterni: 19 (su 14 gare in trasferta), frutto di 4 successi, 7 pareggi e 3 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 8 (2 Daniele Valentini: per gioco falloso all’8a giornata e per fallo da ultimo uomo alla 15a ed una a testa per: Ludovisi per doppia ammonizione alla 2a giornata, Andrea Cameli anch’egli per doppia ammonizione alla 6a, Di Antonio per doppia ammonizione alla 9a, Davide Traini per doppia ammonizione alla 10a, Iovannisci per fallo di reazione alla 14a ed il portiere Beni per proteste alla 15a)

Ammonizioni: 59.

Media inglese: -18.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie positiva in corso: 9 risultati utili consecutivi (7 successi: 4 interni e 3 esterni e 2 pareggi esterni); 2 successi di fila (1 in casa ed 1 fuori)

Vittorie: 16 (3-1 interno col Grottammare alla 6a giornata, 1-4 a Loreto alla 9a, 5-2 interno con la Pergolese alla 10a, 5-0 sempre interno, stavolta col Camerano all’11a, 1-2 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 12a, 1-0 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 13a, 3-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 15a, 2-1 sempre interno, stavolta con la Forsempronese alla 16a, 0-1 ad Urbania alla 17a, 4-1 interno con l’Ilario Lorenzini Barbara alla 20a, 3-2 interno col Montegiorgio alla 22a, 0-2 a Montemarciano [Ancona] sul campo de Marina alla 23a, 1-0 interno col Loreto alla 24a, 0-3 a Pergola [Pesaro ed Urbino] alla 25a, 1-0 interno con l’Atletico Alma alla 27a ed 1-2 a Porto Sant’Elpidio [Fermo] alla 28a)

Pareggi: 6 (1-1 sul campo del Ciabbino alla 3a giornata, 0-0 sul campo dell’Ilario Lorenzini Barbara alla 5a, 1-1 a Montegiorgio alla 7a, 0-0 interno col Ciabbino alla 18a, 1-1 a Grottammare alla 21a e 0-0 a Camerano [Ancona] alla 26a)

Sconfitte: 6 (2-0 sul campo della Forsempronese alla 1a giornata, 0-2 interno sul neutro Nicolai di Centobuchi con l’Urbania alla 2a, 3-4 sempre interno, stavolta col Tolentino alla 4a, 1-2 ancora interno, stavolta col Marina all’8a, 1-0 sul campo dell’Atletico Gallo Corbordolo alla 14a ed altro 1-0 esterno, stavolta a Tolentino alla 19a)

Gol fatti: 49 (32 in casa e 17 in trasferta; 3 su rigore) con 8 diversi marcatori: Francesco Antonelli (3), Andrea Bucchi (8), Minnozzi (19 di cui 3 su rigore), Renzi (5), Rosa (10), Luca Rossi (1), Alessio Schiavi (1) e Sensi (2).

Gol subiti: 25 (15 in casa e 10 in trasferta).

Differenza reti: + 24 (49-25)

Capocannoniere: Matteo Minnozzi con 19 reti (di cui 3 su rigore)

Punti interni: 31 (su 14 gare interne), frutto di 10 successi, un pareggio e 3 ko interni.

Punti esterni: 23 (su 14 gare esterne), frutto di 6 successi, 5 pari e 3 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 3 (Sensi per doppia ammonizione alla 2a giornata, Ilario Gabrielli per gioco falloso alla 6a e Minnozzi per fallo di reazione alla 14a)

Ammonizioni: 60.

Media inglese: -2.

INFO ECCELLENZA:

Oltre la promozione diretta vincendo il proprio campionato Regionale o la Coppa Italia Dilettanti ci sono come ogni anno anche i Play Off Nazionali per salire di categoria, naturalmente vincendo gli spareggi della Fase Nazionale.

Anche quest’anno ci sono altri 7 posti a disposizione per i club che non riusciranno a centrare la promozione diretta.

La vincente dei Play off d’Eccellenza Marche affronterà in semifinale (andata in terra emiliano-romagnola il 20 maggio e ritorno in terra marchigiana il 27 maggio) la vincente dei Play Off d’Eccellenza Emilia Romagna Girone B.

Superato questo ostacolo si approda in finale per affrontare la vincente del confronto tra Lazio Girone B e Toscana Girone B. Gara d’andata il 3 giugno e ritorno il 10 giugno.

Nella finale disputerà la prima gara in trasferta la squadra che ha giocato in casa l’incontro del turno precedente. Qualora entrambe le formazioni qualificate risultassero nella stessa condizione si procederà mediante sorteggio.

Superati questi ostacoli le squadre vittoriose le rispettive finali approderanno in Serie D per la stagione 2018/2019.

Accoppiamenti Primo turno (Semifinali) Play Off Nazionali d’Eccellenza (andata 20 maggio 2018 – ritorno 27 maggio 2018:

A) ? (Eccellenza Lombardia Girone A)- ? (Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A)

B) ? (Lombardia Girone B) – Sankt Georgen (Trentino Alto Adige)

C) ? (Lombardia Girone C)-? (Veneto Girone B)

D) ? (Piemonte e Valle d’Aosta Girone B)- ? (Veneto Girone A)

E) ? (Liguria)-? (Friuli Venezia Giulia)

F) ? (Abruzzo) – ? (Lazio Girone A)

G) ? (Sardegna)- ? (Toscana Girone A)

H) ? (Lazio Girone B)-? (Toscana Girone B)

I) ? (Umbria) – ? (Emilia Romagna Girone A)

L) ? (Emilia Romagna Girone B)- ? (Marche)

M) ? (Sicilia Girone A)-? (Calabria)

N) ? (Molise)– ? (Campania Girone B)

O) ? (Sicilia Girone B)- ? (Campania Girone A)

P) ? (Puglia)-? (Basilicata)

Questi gli accoppiamenti del secondo turno (Finali) play off nazionali Eccellenza (andata 3 giugno 2018 – ritorno 10 giugno 2018):

Vincente B – Vincente A

Vincente C – Vincente E

Vincente D – Vincente F

Vincente H – Vincente L

Vincente I – Vincente G

Vincente M – Vincente N

Vincente P – Vincente O

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che resta a 16 squadre) 2017-2018 ed i loro rispettivi allenatori

ATLETICO ALMA (Squadra di Fano [Pesaro-Urbino]. Neopromosso in Eccellenza dopo essere giunto 2° nel Girone A di Promozione Marche ed aver poi vinto contro il Ciabbino i Play Off Intergirone). Allenatore: Antonio Ceccarini (Confermato).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 4° in Eccellenza Marche, ha poi perso la semifinale Play Off sul campo del Loreto. Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Squadra di Porto Sant’Elpidio [Fermo]. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B). Allenatore: Stefano Cuccù (confermato), poi esonerato dopo la 17a e rilevato alla 18a giornata da Renzo Morreale.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle [Ancona]. La scorsa stagione giunta 5a in Eccellenza Marche ha poi perso la semifinale Play Off in gara unica sul campo del Fabriano Cerreto). Allenatore: Massimo Lombardi (Nuovo)

CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9° nel suo 1° Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luca Montenovo (confermato)

CIABBINO (Squadra di Folignano [Ascoli Piceno] che gioca le sue gare interne al campo Picchio Village di Ascoli Piceno. Ripescato in Eccellenza [dove è approdato per la 1a volta nella sua storia] al posto della Recanatese [ripescata in Serie D], dopo che la scorsa stagione è giunto 2° in Promozione Marche Girone B vincendo i Play Off del suddetto Girone ma aveva poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro l’Atletico Alma). Allenatore: Stefano Filippini (nuovo), poi esonerato dopo l’11a e rilevato alla 12a giornata da Roberto Cappellacci a sua volta esonerato dopo la 23a e rilevato alla 24a giornata dallo stesso Stefano Filippini, affiancato da Gianni Clerici, quest’ultimo nel ruolo di Direttore tecnico.

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. Ripescata in Eccellenza al posto della Civitanovese [che è ripartita dalla 1a Categoria] dopo che la scorsa stagione era giunta 12a ed aveva poi perso ai supplementari spareggio play out in gara unica col Grottammare, retrocedendo sul campo in Promozione Marche). Allenatore: Pierangelo Fulgini (confermato)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 15° in Eccellenza Marche, si è poi salvato vincendo dopo i tempi supplementari spareggio play out in gara unica sul campo della Forsempronese). Allenatore: Manolo Manoni (confermato)

ILARIO LORENZINI BARBARA (Squadra del comune di Barbara [Ancona]. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A e poi anche la Supercoppa di Promozione battendo il Porto Sant’Elpidio). Allenatore: Lorenzo Ciattaglia (confermato)

LORETO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 3° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off in gara unica sul campo del Fabriano Cerreto che ha successivamente vinto anche i Play Off Nazionali venendo promosso in Serie D). Allenatore: Francesco Moriconi (confermato)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 10° nel suo 1° Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Giammarco Malavenda (nuovo)

MONTEGIORGIO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Fermo. La scorsa stagione giunto 8° in Eccellenza Marche. Questa è la sua 20a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale un record condiviso con la Forsempronese ). Allenatore: Massimo Paci (nuovo).

PERGOLESE (Squadra di Pergola [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione ha sfiorato i Play Off giungendo 5a a pari punti con il Porto d’Ascoli in Eccellenza Marche). Allenatore: Omar Manuelli (confermato)

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione ha sfiorato i Play Off giungendo 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Rosario Pergolizzi (nuovo) che poi si è dimesso dopo l’8a ed è stato rilevato alla 9a giornata dal vice-tecnico Sante Alfonsi.

TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 6°in Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Zaini (nuovo), poi esonerato dopo la 9a e rilevato alla 10a dal vice Pieralvise Ruani coadiuvato dal Professor Omar Ippoliti e dall’11a giornata da Andrea Mosconi.

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 14° in Eccellenza Marche, si è poi salvato vincendo spareggio play out sul campo dell’Helvia Recina). Allenatore: Michele Fucili (nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2017/18:

ATLETICO ALMA : Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Comunale Ferranti Via della Liberazione – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Stadio Comunale Via Puccini – Chiaravalle (Ancona)

CAMERANO: Comunale Daniele Montenovo Via Loretana – Camerano (Ancona)

CIABBINO: Campo Picchio Village Via Bonifica – Ascoli Piceno

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Comunale Via XXV Aprile – Barbara (Ancona)

LORETO: Comunale Salvo D’Acquisto Via Bersaglieri d’Italia – Loreto (Ancona)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEGIORGIO : Comunale Pianarelle Tamburrini Contrada Pianarelle – Montegiorgio (Fermo)

PERGOLESE: Comunale Stefanelli Via Martiri Libertà – Pergola (Pesaro-Urbino)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

TOLENTINO: Stadio Della Vittoria Via Boccalini – Tolentino (Macerata)

URBANIA: Comunale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino).

Riepilogo FINALE Coppa Italia d’Eccellenza Marche in gara unica di sabato 23 dicembre 2017 sul neutro Nicola Tubaldi di Recanati

PORTO D’ASCOLI-Camerano 0-2 (15’Elia Donzelli, 56’Andrea Savini. Al 72’espulso Luca Rossi del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione).

Il Camerano è approdato alla Coppa Italia Dilettanti, dove nella doppia sfida (1-0 interno per il Massa Martana il match d’andata e 2-1 interno per il Camerano il ritorno) degli ottavi è stato poi eliminato dal Massa Martana (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia guidata in panchina dal vice presidente Sabatino Montecchiani che ha rilevato il 12 dicembre l’esonerato Luciano Marini con cui aveva vinto la Coppa Italia regionale) che ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza umbra battendo (2-0) in finale il Bastia.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE:

Stagione 1991/92: Nuova Maceratese; 1992:93: Biagio Nazzaro Chiaravalle ; 1993/94: Camerino ; 1994/95: Monturanese; 1995/96: Truentina Castel di Lama; 1996/97: Forsempronese; 1997/98: Civitanovese; 1998/99: Camerino; 1999/00: Cagliese; 2000/01: Cagliese; 2001/02: Pergolese; 2002/03: Imab Urbino; 2003/04: Caldarola; 2004/05: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2005/06: Montegiorgio; 2006/07: Montegiorgio; 2007/08: Bikkembergs Fossombrone (che ora si chiama Forsempronese); 2008/09: Jesina ; 2009/10: Fermana; 2010/11: Ancona 1905 ; 2011/12: Tolentino ; 2012/13: Fermana; 2013/14: Montegiorgio ; 2014/15: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2015/16: Fabriano Cerreto; 2016/17: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2017/18: Camerano.

COPPA ITALIA DILETTANTI (vinta la scorsa stagione dal Villabiagio) 2018:

Squadre partecipanti:

ABRUZZO: REAL GIULIANOVA (squadra di Giulianova, comune in provincia di Teramo)

BASILICATA: LAGONEGRO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Potenza)

CALABRIA: LOCRI (squadra dell’omonimo comune in provincia di Reggio Calabria)

CAMPANIA: SAVOIA (squadra di Torre Annunziata comune in provincia di Napoli)

EMILIA ROMAGNA: FOLGORE RUBIERA (squadra di Rubiera, comune in provincia di Reggio Emilia)

FRIULI VENEZIA GIULIA: SAN LUIGI (squadra di Trieste)

LAZIO: UNIPOMEZIA (Squadra di Pomezia, comune in provincia di Roma)

LIGURIA: VALDIVARA 5 TERRE (squadra di Beverino, comune in provincia di La Spezia)

LOMBARDIA: MARIANO COMENSE (squadra dell’omonimo comune in provincia di Como)

MARCHE: CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona)

MOLISE: VASTO GIRARDI (squadra dell’omonimo comune in provincia di Isernia)

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: PRO DRONERO (squadra di Dronero, comune in provincia di Cuneo)

PUGLIA: VIGOR TRANI (squadra di Trani, comune in provincia di Barletta, Andria e Trani)

SARDEGNA: TONARA (squadra dell’omonimo comune in provincia di Nuoro)

SICILIA: LICATA (squadra dell’omonimo comune in provincia di Agrigento)

TOSCANA: GROSSETO

TRENTINO ALTO ADIGE: SANKT GEORGEN (squadra dell’omonima frazione [San Giorgio] del comune italiano di Brunico, in provincia di Bolzano)

UMBRIA: MASSA MARTANA (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia)

VENETO: BELFIORESE (squadra di Belfiore, comune in provincia di Verona)

COMPOSIZIONE GIRONI:

Girone Triangolare A: Mariano Comense (Lombardia), Pro Dronero (Piemonte e Valle d’Aosta) e Valdivara 5 Terre (Liguria)

Girone Triangolare B: Belfiorese (Veneto), San Luigi (Friuli Venezia Giulia) e Sankt Georgen (Trentino Alto Adige)

Girone C (Gara di andata e ritorno): Folgore Rubiera (Emilia Romagna) e Grosseto (Toscana)

Girone D (Gara di andata e ritorno): Camerano (Marche) e Massa Martana (Umbria)

Girone E (Gara di andata e ritorno): Tonara (Sardegna) e Unipomezia (Lazio)

Girone F (Gara di andata e ritorno): Real Giulianova (Abruzzo) e Vastogirardi (Molise)

Girone Triangolare G: Lagonegro (Basilicata), Savoia (Campania) e Vigor Trani (Puglia).

Girone H (Gara di andata e ritorno): Licata (Sicilia) e Locri (Calabria)

Nei Gironi Triangolari chi vince la prima partita o pareggia in trasferta riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Nei match ad eliminazione diretta (andata e ritorno) in caso di parità di punteggio al termine dei 180′ saranno i rigori a sancire la squadra qualificata al turno successivo.

Primo turno- Ottavi di Finale

Risultati di mercoledì 21 febbraio

1a giornata Girone Triangolare A: Mariano Comense (3 punti)- Pro Dronero (0 punti) 2-1. Ha riposato: Valdivara 5 Terre (-).

1a giornata Girone Triangolare B: San Luigi (un punto)-Belfiorese (un punto) 3-3. Ha riposato: Sankt Georgen (-)

Gara d’andata Girone C: Grosseto-Folgore Rubiera 1-0

Gara d’andata Girone D: Massa Martana-Camerano 1-0 (52’Alessandro Angeli)

Gara d’andata Girone E: Tonara-Unipomezia 1-3

Gara d’andata Girone F: Real Giulianova-Vastogirardi 2-1

1a giornata Girone Triangolare G: Vigor Trani (3)-Savoia (0) 2-1. Ha riposato: Lagonegro (-).

Gara d’andata Girone H: Licata-Locri 0-0.

Risultati di mercoledì 28 febbraio

2a giornata Girone Triangolare A: Pro Dronero-Valdivara 5 Terre (Gara rinviata per neve a mercoledì 7 marzo alle ore 14,30). Riposerà: Mariano Comense.

2a giornata Girone Triangolare B: Sankt Georgen (3)-San Luigi (1) 2-1. Ha riposato: Belfiorese (1)

Gara di ritorno Girone C: Folgore Rubiera-Grosseto (Gara rinviata per neve a mercoledì 7 marzo alle ore 17)

Gara di ritorno Girone D: Camerano-Massa Martana (Gara rinviata per neve a mercoledì 7 marzo alle ore 14,30).

Gara di ritorno Girone E: Unipomezia -Tonara 1-0.

Gara d’andata Girone F: Vastogirardi-Real Giulianova (Gara rinviata per neve a mercoledì 7 marzo alle ore 14,30).

2a giornata Girone Triangolare G: Savoia-Lagonegro (Gara rinviata per neve a mercoledì 7 marzo alle ore 14,30). Riposerà: Vigor Trani.

Gara di ritorno Girone H: Locri-Licata 2-2.

In neretto oltre alla gara del Camerano anche le squadre già approdate ai quarti.

Risultati di mercoledì 7 marzo:

2a giornata Girone Triangolare A: Pro Dronero (0)-Valdivara 5 Terre (3) 1-3. Ha riposato: Mariano Comense (3).

3a ed ultima giornata Girone Triangolare B: Belfiorese-Sankt Georgen 1-3. Ha riposato: San Luigi.

Classifica Finale Girone Triangolare B: Sankt Georgen 6, San Luigi e Belfiorese 1.

Gara di ritorno Girone C: Folgore Rubiera-Grosseto 1-2

Gara di ritorno Girone D: Camerano-Massa Martana 2-1 (22’Michele Taddei, 42’Alessandro Angeli [M.M.], 50’Michele Taddei)

Gara d’andata Girone F: Vastogirardi-Real Giulianova 1-1 .

2a giornata Girone Triangolare G: Savoia (3)-Lagonegro (0) 2-0. Ha riposato: Vigor Trani (3).

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Risultati di mercoledì 14 marzo (in cui si doveva giocare l’andata dei quarti) :

3a ed ultima giornata Girone Triangolare A: Valdivara 5 Terre-Mariano Comense 0-1. Ha riposato: Pro Dronero.

Classifica Finale Girone Triangolare A: Mariano Comense 6, Valdivara 5 Terre 3 e Pro Donero 0.

3a ed ultima giornata Girone Triangolare G: Lagonegro-Vigor Trani 0-1. Ha riposato: Savoia.

Classifica Finale Girone Triangolare G: Vigor Trani 6, Savoia 3 e Lagonegro 0.

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Risultati Quarti di finale di mercoledì 21 marzo (andata) e mercoledì 4 aprile (ritorno) 2018:

Gara 1: Sankt Georgen-Mariano Comense 3-1 e 2-1

Gara 2: Massa Martana-Grosseto 1-1 ed 1-0

Gara 3: Unipomezia-Real Giulianova 3-0 e 0-2

Gara 4: Vigor Trani-Licata 3-1 e 0-1

In neretto le squadre approdate alle semifinali.

Semifinali di mercoledì 11 (andata) e mercoledì 18 (ritorno) aprile 2018:

Massa Martana-Sankt Georgen 1-0 ed 1-3

Vigor Trani -Unipomezia 0-0 e 0-0 D.T.S. e poi 4-3 D.C.R.

D.T.S= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale in gara unica di mercoledì 2 maggio (e non più il 25 aprile) 2018 ore 15 al Comunale Gino Bozzi di Firenze:

Vigor Trani-Sankt Georgen

Calendario modificato manifestazione: La competizione è iniziata mercoledì 21 febbraio 2018 con le gare d’andata dei Gironi a due squadre e la prima giornata dei Gironi triangolari. Gare di ritorno e seconda giornata dei Gironi triangolari mercoledì 28 febbraio. Terza ed ultima giornata dei Gironi triangolari mercoledì 7 e 14 marzo.

Quarti di finale 21 marzo (andata) e 4 aprile (ritorno), semifinali 11 aprile (andata) e 18 aprile (ritorno) e finale in gara unica a Firenze (Comunale Gino Bozzi) mercoledì 2 maggio (e non più il 25 aprile) 2018 ore 15.

In questa giornata sono state realizzate due doppiette firmate da Nicola Cardinali (Ilario Lorenzini Barbara) e da William Cecchini (Forsempronese).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte, 20 oggi)