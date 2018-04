MARTINSICURO – Alessandra Sensini, la plurititolata velista italiana incontrerà gli studenti delle scuole di Martinsicuro.

L’iniziativa, curata dalla docente Maria Graziella Bennati, è rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’incontro si terrà lunedì 23 aprile, dalle ore 11, in sala consiliare.

Alessandra Sensini è una velista italiana, campionessa olimpionica di windsurf. Ha partecipato a cinque Olimpiadi, salendo sul podio per quattro volte. Ha vinto l’oro a Sidney nel 2000. Ha conquistato sette podi mondiali e nove europei.

E’ l’unica donna al mondo ad aver conquistato quattro medaglie olimpiche consecutive nella vela.

Alessandra Sensini è attualmente Direttore Tecnico Giovanile e Vicedirettore Tecnico della Nazionale della Federazione Italiana Vela, componente della Giunta Nazionale Coni, membro della Commissione atleti del COE e membro della Commissione Giochi Olimpici del COE.

“Il progetto – sottolinea la dirigente scolastica Barbara Rastelli – mira a far incontrare i giovani allievi con atleti di chiara fama per far conoscere l’importanza dello sport e per renderli consapevoli che l’esercizio, la costanza, la determinazione, oltre te doti e le capacità personali, consentono il raggiungimento di risultati sportivi importanti a livello nazionale e internazionale”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 21 oggi)