MONTEPRANDONE -Terzo appuntamento della rassegna “International Jazz Day 2018” organizzata dall’associazione culturale “Marche Jazz” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e della Fondazione Carisap e la collaborazione di Idea Pallet by Pla.Fer.Cart. per l’allestimento della sala.

Venerdì 20 aprile presso la sala delle esposizione del centro Giovarti di Centobuchi saranno di scena i “Seven Steps to Evans Trio”, formazione di artisti pescaresi che per l’occasione propongono un concerto omaggio a Bill Evans, il celebre pianista statunitense unico nel suo genere per creatività e originalità compositiva.

Il trio è composto dal pianista Angelo Trabucco, dalla cantante Simona Capozucco e dal saxofonista Manuel Trabucco. Attivi da diversi anni sulla scena concertistica nazionale (Pescara Jazz, Umbria Jazz), singolarmente vantano collaborazioni di rilievo internazionale (Bob Mintzer, Peter Eskine, Hiram Bullock e Mike Stern) e numerose incisioni discografiche a proprio nome e con la AMP Orchestra jazz dell’Accademia Musicale Pescarese.

Il festival si concluderà con un altro importante appuntamento lunedì 30 aprile in occasione della “Giornata Internazionale del Jazz” riconosciuta dall’UNESCO con il quartetto del pianista vicentino Danilo Memoli, Marc Abrams al contrabbasso), Enzo Carpentieri alla batteria) e Fabrizio Puzielli al sax.

