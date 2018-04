GROTTAMMARE – Pioggia di medaglie e ottime prestazioni, i nuotatori della Delphinia Team Piceno brillano nel panorama agonistico marchigiano.

Un mese impegnativo quello di marzo per tutti i nuotatori delle Marche. Moltissimi gli impegni nei quali i ragazzi si sono dovuti cimentare. I Campionati di Nuoto Assoluti e di Categoria a Fabriano hanno aperto le danze, per poi continuare con i Campionati Regionali di Fondo a Pesaro. La Delphinia Team Piceno si presenta con una squadra giovane 14 atleti di cui ben 10 nella categoria Ragazzi che hanno dato il loro meglio portando a casa un bottino di 18 medaglie.

Lisa Maria Iotcu, l’atleta offidana, fa il pieno con un argento nei 50 stile libero, oro nei 200 stile libero, argento nei 400 e 800 stile libero e due ori nei 100 e nei 200 delfino. Da sottolineare la prestazione nei 100 defino, che con 1’03”15 conquista la nuova prestazione regionale su questa disciplina. Buonissime le prestazioni anche di Diletta Goglia l’atleta ascolana, categoria cadetti che conquista un bronzo negli 800 stile libero, un argento nei 100 rana e un meraviglioso oro nei 200 rana. Ottimo bronzo di Caterina Cicchinè negli 800 stile libero, bronzo per Giulia Piras nei 200 farfalla, bronzo nei 1500 di Ficcadenti Lorenzo e bronzo nei 400 misti con Linda Ripa. Nella categoria ragazzi primo anno, succoso bottino per Emidio De Carolis: argento nei 200 stile libero, oro nei 400 stile libero, argento nei 1500 stile libero e argento nei 100 farfalla. Buonissime le prestazioni degli altri atleti: Giorgia Basili, Eleonora Breccia, Gaia, Di Giacinti, Camilla Malavolta, Filippo Malavolta e Beatrice Ubaldi.

La squadra Delphinia Team Piceno ha dato vita a gare esaltanti creando nuove sinergie, cementando successi e dando vita a nuovi obiettivi. Le prestazioni dell’ondina Lisa Maria Iotcu hanno permesso di conquistare due ottimi ori nella classifica dei campionati assoluti nei 100 e 200 farfalla.

Dai campionati di categoria alle convocazioni per i Campionati Regionali di Fondo il passo è stato breve e la Delphinia si è mostrata anche in questo caso protagonista con i suoi 8 atleti: Diletta Goglia, Caterina Cicchinè, Maria Iotcu Lisa, Linda Ripa, Eleonora Breccia, Camilla Malavolta, Lorenzo Ficcadenti e Emidio De Carolis. Gli unici nella provincia di Ascoli Piceno.

Ben 4 le medaglie conquistate: un oro, nei 3000m per Lisa Maria Iotcu, un bronzo per Lorenzo Ficcadenti nella categoria ragazzi , un argento per Emidio De Carolis nella categoria ragazzi primo anno e un ottimo argento nella categoria cadetti per Diletta Goglia nei 5000 m.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 28 volte, 28 oggi)