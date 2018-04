MONTEPRANDONE – Tutto pronto al GiovArti di Monteprandone per il primo appuntamento dell’International Jazz Day 2018, festival musicale organizzato dall’associazione culturale “Marche Jazz” con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone e dalla Fondazione Carisap e la collaborazione di Idea Pallet by Pla.fer.Cart. per l’allestimento della sala.

Venerdì 6 aprile saranno di scena due artisti bolognesi il trombettista Diego Frabetti, noto per il suo recente lavoro discografico “Art of art”, un tributo al grande trombettista statunitense Art Farmer e la cantante Chiara Pancaldi che presenta alcuni brani tratti da sue recenti incisioni “I walk faster” e “What is there to say”

La carriera da solista di Chiara Pancaldi inizia prestissimo. Dopo la laurea in Antropologia e il diploma in musica jazz conseguito presso il Conservatorio di Bologna nel 2012, perfeziona il suo stile con le migliori cantanti jazz del panorama internazionale quali Rachel Gould, Sheila Jordan e Dena De Rose. Si esibisce in prestigiosi festival nazionali ed esteri (Umbria, Ancona e London Jazz Club) collaborando con artisti affermati quali Fabrizio Bosso, Piero Odorici e Nico Menci.

Ottiene visibilità internazionale con l’uscita dell’album “I walk a little faster”, pubblicato dall’etichetta olandese Challenge Record insieme agli statunitensi Cyrus Chestnut (piano), John Webber (basso) e Joe Farnswort (batteria) e premiato dalla rivista giapponese Jazz Critique Magazine come “Best Vocal Jazz Album 2015”.

Per l’occasione i due solisti saranno ospiti del Trio di Fabio D’Onofrio, pianista e compositore pescarese vincitore di numerosi premi nazionali (Julia Jazz e Premio Massimo Urbani 2004) con Michelangelo Brandimarte (contrabbasso) e Luca Di Battista (batteria).

Il concerto, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 22.

