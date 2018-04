SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta sabato 24 marzo la cerimonia conclusiva del “Premio Nazionale di Poesia e Fotografia Alfonso Sgattoni”, evento culturale targato Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto che ha commemorato la prematura scomparsa del compianto Consigliere Alfonso Sgattoni.

“Mare e Cultura” è il tema assegnato ai concorrenti, che ha ispirato poesie e fotografie da tutta Italia e in qualche caso anche dal resto d’Europa.

A leggere, osservare e valutare oltre 250 componimenti poetici e circa 100 fotografie sono state due Giurie d’eccezione con la loro competenza, professionalità e passione per l’arte: la Giuria della Sezione Poesia era composta dal noto e rispettatissimo poeta contemporaneo Antonio Capriotti come Presidente, il quale ha operato con passione ed esperienza notevolissime assieme ai due giurati Adelia Micozzi e Giancarlo Brandimarti, entrambi docenti di Lettere presso il Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” di San Benedetto del Tronto; La Giuria della Sezione Fotografia era composta dal Presidente di Giuria Danilo Cognigni, noto e stimatissimo fotografo contemporaneo di Porto Sant’Elpidio che ha prestato la sua profonda e appassionata conoscenza della tecnica e del linguaggio fotografici, supportato dal giurato, collega, fotografo sambenedettese Antonio Russi e da Manuela Germani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero “Filippo Buscemi” di San Benedetto del Tronto, appassionata di fotografia e proveniente da studi artistici.

I presenti sono stati allietati dalla lettura dei componimenti poetici vincitori da parte del Prof. Giancarlo Brandimarti e di Nada Bordoni, che con le loro voci hanno interpretato magnificamente le poesie durante la premiazione, valorizzando e portando a conoscenza di tutti l’altissimo valore dei componimenti presentati.

La Sezione Poesia Giovani ha visto il terzo premio andare a Ilaria Montenovo, studentessa del Liceo Classico “Giacomo Leopardi “ di San Benedetto del Tronto, autrice di “Come un Funambolo”; Al secondo posto si è classificata Azuaga Sol Agustina, studentessa della scuola alberghiera “Filippo Buscemi” di San Benedetto del Tronto, autrice di “La Nostra Itaca”; Vince la prima edizione del “Premio Poesia Giovani Alfonso Sgattoni” Lisa Scarozzi, studentessa del Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” di San Benedetto del Tronto, con la poesia “Il Richiamo”

La Sezione Poesia dedicata ai Senior vede premiati tre autori di altissimo livello nel panorama nazionale contemporaneo: al terzo posto, con il componimento “Mare Lontano” si classifica Alessandro Corsi, proveniente da Livorno; Il secondo premio va a Rodolfo Vettorello stimatissimo poeta milanese autore di “Allegria di Naufragi”; Vince la prima edizione del “Premio Poesia Alfonso Sgattoni” Tiziana Monari, poetessa di talento proveniente da Prato, con la sua poesia “Abebe”.

La Sezione Fotografia Smartphone vede vincitore Michele Giancaspero, fotoamatore di origine barese che attualmente vive a Parma, con la fotografia “La Bitta”: una grande cima usurata in canapa e una bitta in legno su una grezza banchina: una suggestione antica ed evocativa che celebra il lavoro e la marineria.

La Sezione Fotografia, dedicata alle sole immagini prodotte con macchine fotografiche classiche, sia in digitale che in analogico, vede premiato al terzo posto Marino De Falco, fotoamatore proveniente da Napoli, autore dello scatto “Il Pescatore”: una fotografia nella quale la tecnica consapevole e la composizione ponderata esaltano la gestualità profondamente evocativa del soggetto.

Secondo classificato è Ludovica Straccia giovane studentessa del Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti”, autrice dello scatto “Cime e Galleggiante”: Nello scatto si denota una buona tecnica, sembra che l’autore si sia disteso a terra per cogliere l’immagine e farla sua attraverso un punto di vista insolito e avvincente.

Vince la prima edizione del “Premio Fotografia Alfonso Sgattoni” Marina Brancaccio, fotoamatrice di talento di San Benedetto del Tronto, con il suo scatto “Astrazione di un Riflesso”: il riflesso, che nei porti e nei moli lo sguardo coglie molte volte, senza tuttavia mai soffermarvici razionalmente, esprime nella sua astrazione formale linee e colori che nella mente di chi osserva si organizzano in maniera precisa.

Il Comitato Organizzatore, composto da Francesco Aricò per la Sezione Poesia e da Camilla Di Bonaventura per la Sezione Fotografia, ha mediato e presentato durante la premiazione: “L’impegno profuso in questi mesi dal Comitato Organizzatore è stato ampiamente ripagato dalla splendida riuscita della cerimonia di premiazione” afferma Aricò, Consigliere per lo Sport del Direttivo della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

“E’ stata un’esperienza straordinaria e va sottolineato che a occuparsene sotto ogni profilo sono state persone che nella vita svolgono attività lavorative di tutt’altro genere” aggiunge Camilla Di Bonaventura, Consigliere per la Comunicazione del Direttivo Lega Navale di San Benedetto, e prosegue: “un ringraziamento speciale va sicuramente alle nostre famiglie, che ci hanno supportato e sopportato durante tutto il percorso organizzativo del Premio Sgattoni. La Lega Navale Italiana è un ente statale no profit, pertanto tutti noi abbiamo prestato la nostra opera dietro le quinte con grande passione e al di fuori dei nostri orari lavorativi, il che si è tradotto in un impegno davvero incredibile. Nelle ultime febbrili settimane abbiamo ricevuto l’aiuto fondamentale di Anna Maria Pandolfi, Consigliere Segretario del nostro CDS che in talune situazioni ci ha aiutato a correre contro il tempo con un’efficienza e un affetto impareggiabili.”

Tante soddisfazioni dunque per un evento che ha avuto una grossa risonanza in città e che si è avvalso della presenza di personalità di spicco del mondo culturale italiano.

A dare ulteriore pregio alla premiazione sono state tutte le autorità che si sono strette attorno al grande impegno della LNI, onorando con la loro presenza la cerimonia e la cena di gala che si sono svolte presso la sala ricevimenti dell’Istituto Alberghiero “F. Buscemi”.

La Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto desidera ringraziare sentitamente: il Primo Cittadino della Città di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, Fabio Urbinati Consigliere della Regione Marche, Paolo D’Erasmo Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Antonio Capriotti Consigliere Provinciale di Ascoli Piceno, Alessio Morelli Comandante della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, Annalisa Ruggeri Assessore alla Cultura del Comune di San Benedetto del Tronto, Pierluigi Tassotti Assessore allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto, Giorgio Fede Senatore della Repubblica Italiana, Giuseppe Merlini archivista e storico sambenedettese.

Il servizio della cena è stato svolto da studenti della scuola preparatissimi e attenti, che hanno egregiamente soddisfatto i palati dei loro illustri ospiti con competenza e professionalità, coordinati dal Professor Francesco Felix sotto lo sguardo attento della Preside Manuela Germani, ospite e giurato della manifestazione.

La Presidente della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, Adele Mattioli, si dichiara felicissima del grande successo ottenuto dal Premio dedicato ad Alfonso Sgattoni: “Ne sarebbe stato molto orgoglioso, Alfonso amava il mare e la letteratura in modo davvero speciale, sua è l’usanza che ancora oggi ci accompagna all’inizio di ogni Assemblea dei Soci: leggere una poesia a ogni apertura della riunione”.

La Presidente ci tiene a ringraziare pubblicamente anche gli Sponsor che hanno supportato il Premio con il loro contributo: “Il Comune di San Benedetto del Tronto, la GEM Elettronica di San Benedetto del Tronto, Lardini Abbigliamento di Filottrano, la Fondazione Carisap e il supermercato Tigre di Villa Pigna ci hanno sostenuto in questa avventura e noi siamo profondamente grati della stima dimostrataci e della fiducia che hanno riposto nella nostra Associazione”.

Il Vice Presidente della LNI SBT Fausto Fede conclude: “un ringraziamento speciale va alla famiglia di Alfonso e alla sua compagna, sempre molto partecipi in tutte le occasioni nelle quali la Lega Navale desidera commemorare l’indimenticato e indimenticabile Alfonso Sgattoni.”

Un’occasione speciale per la città di San Benedetto del Tronto, allietata dalla partecipazione di tantissimi giovani che hanno presentato elaborati poetici e fotografici, dimostrando grande voglia di esprimersi e passione per una cultura, quella del mare, che coinvolge e affascina grandi e piccoli di ogni provenienza.

