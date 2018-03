PEDASO – Ha riscosso grande successo la passeggiata ecologica “Pedaso: impronte di mare verso il faro e gli astri” voluta dal Comune di Pedaso nell’ambito del progetto “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile” della Regione Marche, svoltasi venerdì 23 marzo e parte della programmazione FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) con l’obiettivo di promuovere un’economia del mare sostenibile, legata in particolare alla piccola pesca e al pesce povero e massivo, pescato o allevato nella Regione Marche.

L’itinerario a piedi ha coinvolto principalmente le scuola media e la cittadinanza di Pedaso. L’incontro è stato alla Contea dei Ciliegi per scendere dalla collina del monte Serrone verso una tappa obbligatoria, lo storico Faro marittimo di Pedaso, un Faro d’altura, dove è stato possibile visitare anche l’interno, e senza distogliere lo sguardo dal mare si è percorsa la camminata dei Cantautori per raggiungere il Villaggio della Piccola Pesca adagiato vicino alla foce dell’Aso dove i pescatori sono intervenuti con i loro preziosi aneddoti sulla vita in Mare.

La passeggiata ecologica giunge al culmine di un percorso sulla sostenibilità della pesca che invita i cittadini ad essere attenti alle proprie scelte d’acquisto, affinché vengano prediletti pesci poveri e massivi, pescati o allevati nella regione Marche nel rispetto della stagionalità e del mare.

Presente il vicesindaco di Pedaso Carlo Maria Bruti che ha sottolineato l’importanza dello storico Faro, realizzato nel 1887 e simbolo della cittadinanza e l’economia pedasina legata da sempre alla piccola pesca.

L’Assessore Maria Grazia D’Angelo con delega alle Politiche Sociali, Sanità, Servizi Scolastici, Pari Opportunità e Rapporti con le Associazioni ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo felici di aver aderito a questo progetto perché lo riteniamo importante per valorizzare il territorio, far conoscere le bellezze del nostro territorio e raccontare ai più giovani la storia del loro paese e dei loro antenati”.

Inoltre in rappresentanza del Villaggio della Piccola Pesca era presente Basilio Ciaffardoni alias “Cozzaro nero”, vicepresidente del Co.Ge.Pa (Consorzio Piccola Pesca), Francesco Ciarrocchi, che hanno spiegato le varie tecniche di pesca della piccola pesca e l’importanza del consumo locale a km 0, grazie alle presenza delle pescherie gestite direttamente dai pescatori.

Barbara Zambuchini – Biologa Nutrizionista, Responsabile Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche sottolinea l’obiettivo del progetto: “Sensibilizzare, gli studenti, la cittadinanza e i turisti a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale, del Mare e delle sue stagioni, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili in Adriatico, orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, sui temi della biodiversità e del consumo consapevole nel rispetto della stagionalità e dell’ecosistema, prediligendo il pesce azzurro e le specie povere e massive sostenibili, pescate in Adriatico (a chilometro zero) o allevate nella Regione Marche”.

Le iniziative sono divulgate anche sul sito del Comune di Pedaso www.comunedipedaso.it/

Un ringraziamento al soggetto attuatore: PF Economia Ittica, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione R. Misure Connesse alla Commercializzazione (Art. 68 Reg (UE) N.508/2014), lettera g), PO FEAMP Italia 2014-2020. Angelo Sciapichetti Assessore alla Pesca, Regione Marche , Dott. Luigino

Peloni Dirigente della P.F. Economia ittica, Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi, Dott. Vittorio Marchesiello.

Il Comune di Pedaso realizza l’evento nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile” (PF Economia Ittica, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione R. Marche, Priorità 5 Misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione (Art. 68 Reg (UE) N.508/2014), lettera g), PO FEAMP Italia 2014-2020), in collaborazione con la Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, il Flag Marche Sud, e Associazioni della Pesca quali il Co.Ge.Pa. (Consorzio di Indirizzo, Coordinamento e Gestione tra Imprese della Piccola Pesca Artigiana), la Piccola Pesca di Pedaso e Mitilpesca Soc. Cooperativa.

Tutti gli eventi previsti sono inseriti tra le iniziative della Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità 2017 promossa dal CNES – AGENDA 2030n www.unesco2030.it/

Si ringraziano la Marina Militare – Difesa – Mari Fari Venezia, e in particolare Comandante Daniele Verdi e il Farista Dario Calisti, nonché il Ministero delle Infrasttrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale di Porto San Giorgio nella persona del Comandante Ciro Petrunelli per l’autorizzazione accordata alla visita interna del Faro.

