PEDASO – Venerdì 23 marzo a partire dalle ore 9.30 ci si metterà in cammino lungo i luoghi che storicamente segnano la vita di Pedaso, in particolare il suo legame storico con il mare. Si tratta della passeggiata ecologica “Pedaso: impronte di mare verso il faro e gli astri” voluta dal Comune di Pedaso nell’ambito del progetto “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile” della Regione Marche, parte della programmazione FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) con l’obiettivo di promuovere un’economia del mare sostenibile, legata in particolare alla piccola pesca e al pesce povero e massivo, pescato o allevato nella Regione Marche.

L’itinerario a piedi coinvolge la cittadinanza e ha visto l’adesione della scuola elementare e media di Pedaso. Ci si incontrerà al Faro, che sarà possibile visitare anche all’interno, e senza distogliere lo sguardo dal mare, si percorrerà la camminata dei Cantautori per raggiungere il Villaggio della Piccola Pesca adagiato vicino alla foce dell’Aso dove i pescatori interverranno con i loro preziosi aneddoti sulla vita in Mare. La passeggiata ecologica giunge al culmine di un percorso sulla sostenibilità della pesca che invita i cittadini ad essere attenti alle proprie scelte d’acquisto, affinché vengano prediletti pesci poveri e massivi, pescati o allevati nella regione Marche nel rispetto della stagionalità e del mare.

Gli altri 2 eventi realizzati nell’ambito del medesimo progetto hanno visto protagoniste le scuole: il Concorso “Il territorio e le sue tradizioni: luoghi, piatti e gente di mare” rivolto alle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, chiamate a interpretare le tradizioni partendo video-interviste a pescatori e i Laboratori Educativi rivolti alle scolaresche e realizzati in collaborazione tra i pescatori e gli educatori qualificati del CEA “Ambiente e Mare”.

Sindaco Vincenzo Berdini, dell’Assessore Maria Grazia D’Angelo con delega alle Politiche Sociali, Sanità, Servizi Scolastici, Pari Opportunità e Rapporti con le Associazioni e la Consigliera Paola Faggiani hanno evidenziato l’importanza del progetto “La passeggiata ecologica fa parte di un format di 3 eventi che mirano a valorizzare la cultura marinara di Pedaso e ad attualizzarla attraverso la sostenibilità di pratiche alimentari e di acquisto del pesce a Km0 a partire dalle famiglie e dai bambini.

Barbara Zambuchini – Biologa Nutrizionista, Responsabile Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche sottolinea l’obiettivo del progetto: “Sensibilizzare, gli studenti, la cittadinanza e i turisti a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale, del Mare e delle sue stagioni, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili in Adriatico, orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, sui temi della biodiversità e del consumo consapevole nel rispetto della stagionalità e dell’ecosistema, prediligendo il pesce azzurro e le specie povere e massive sostenibili, pescate in Adriatico (a chilometro zero) o allevate nella Regione Marche”.

Le iniziative sono divulgate anche sul sito del Comune di Pedaso www.comunedipedaso.it/

Un ringraziamento al soggetto attuatore: PF Economia Ittica, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione R. Misure Connesse alla Commercializzazione (Art. 68 Reg (UE) N.508/2014), lettera g), PO FEAMP Italia 2014-2020. Angelo Sciapichetti Assessore alla Pesca, Regione Marche , Dott. Luigino Peloni Dirigente della P.F. Economia ittica, Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi, Dott. Vittorio Marchesiello.

Il Comune di Pedaso realizza l’evento nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile” (PF Economia Ittica, Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione R. Marche, Priorità 5 Misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione (Art. 68 Reg (UE) N.508/2014), lettera g), PO FEAMP Italia 2014-2020), in collaborazione con la Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, il Flag Marche Sud, e Associazioni della Pesca quali il Co.Ge.Pa. (Consorzio di Indirizzo, Coordinamento e Gestione tra Imprese della Piccola Pesca Artigiana), la Piccola Pesca di Pedaso e Mitilpesca Soc. Cooperativa.

Tutti gli eventi previsti sono inseriti tra le iniziative della Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità 2017 promossa dal CNES – AGENDA 2030n www.unesco2030.it/

Si ringraziano la Marina Militare – Difesa – Mari Fari Venezia, e in particolare Comandante Daniele Verdi e il Farista Dario Calisti, nonché il Ministero delle Infrasttrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale di Porto San Giorgio nella persona del Comandante Ciro Petrunelli per l’autorizzazione accordata alla visita interna del Faro.

