Mercoledì 21 alle ore 17, presso la sede di via Asiago a San Benedetto, adesione all’iniziativa nazionale con la lettura dei nomi degli innocenti uccisi dalla mafia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 21 marzo, è la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

L’associazione Libera organizza un evento nazionale a Foggia ed alcuni eventi regionali, tra cui nelle Marche a Jesi. Inoltre, ha invitato gruppi ed associazioni ad organizzare altre iniziative nella propria città.

Il Sos Missionario ha accolto l’invito di Libera e mercoledì prossimo 21 marzo alle ore 17 si è organizzata, presso la sede di via Asiago 119 a San Benedetto, in collaborazione con l’associazione degli studenti medi Robin Hood, la lettura dei nomi delle vittime di mafia per ampliare la memoria..

Vi invitiamo a vivere con noi questo momento. Chi è disponibile a collaborare nella lettura dei nomi è invitato ad arrivare 15 minuti prima.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 16 oggi)