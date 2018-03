RIPATRANSONE – Con decreto n. 221/IFD dell’8 marzo sono stati approvati da parte della Regione Marche gli indirizzi operativi per i Comuni Marchigiani per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018.

Possono beneficiarne i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore che frequenti la scuola secondaria di secondo grado residenti nel Comune ed appartenente a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94 al fine di uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio ordinario. Le Borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello Studente, denominata “Io studio” entro venti giorni dalla trasmissione degli elenchi da parte della Regione fissata per il 19 aprile.

Il Comune di Ripatransone avvisa che sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Ripatransone o sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.ripatransone.ap.it i modelli di domanda per formulazione istanza di accesso alla borsa di studio anno scolastico 2017/2018.

Le richieste debitamente compilate in ogni loro parte vanno consegnate al Servizio Protocollo di questo Comune sito c/o l’Ufficio Elettorale/Anagrafe posto al piano terra del Palazzo Municipale nei suoi consueti orari di apertura al pubblico. Il termine ultimo è il 6 aprile per la presentazione delle istanze.

