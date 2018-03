Saranno erogate dallo Stato attraverso i voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata “Io studio”. I voucher sono erogati o in forma di denaro spendibile mediante il borsellino elettronico associato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato pubblicato dal Comune di San Benedetto del Tronto il bando per l’erogazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Le borse di studio saranno erogate dallo Stato attraverso i voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata “Io studio”. I voucher sono erogati o in forma di denaro spendibile mediante il borsellino elettronico associato alla Carta oppure in buoni sconto generati mediante la piattaforma informatica di gestione della Carta, fruibili presso esercenti iscritti in un apposito elenco. L’importo delle borse di studio nella Regione Marche è di 200 euro.

Possono fare domanda studentesse e studenti iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 agli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado (o, qualora minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2018) non sia superiore a € 10.632,94.

Le domande, corredate dalla copia dell’attestazione ISEE, dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito modello (che può essere scaricato dal sito www.comunesbt.it alla voce “Altri bandi e avvisi” oppure ritirato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o al Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio) e dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro il termine perentorio di martedì 10 aprile 2018.

