Organizzato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) con il patrocinio comunale, l’evento si dividerà in due date e si terrà nella sala conferenza del Museo delle Civiltà

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata dell’8 marzo è stata presentata in Comune, a San Benedetto, un’importante iniziativa.

“Marineria & Mare, i luoghi dell’identità”. Organizzato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) con il patrocinio comunale, l’evento si dividerà in due date e si terrà nella sala conferenza del Museo delle Civiltà Marinare delle Marche-Museo del Mare in viale Colombo.

Dopo i saluti delle autorità gli incontri saranno introdotti da Lilli Gabrielli, capogruppo del Fai di San Benedetto del Tronto.

Primo appuntamento il 9 marzo alle ore 17 con “Storytelling sulle tipologie di barche pescherecce” a cura dello storico Giuseppe Merlini e “Una società spontanea strutturata sul mare” a cura dello storico Giuseppe Fiscaletti.

Secondo evento il 14 aprile alle ore 17 con “Storytelling sul porto” a cura di Giuseppe Merlini e “Da marineria a città di mare: sviluppo e declino dell’identità marinara” a cura di Giuseppe Fiscaletti.

Durante gli incontri sarà possibile iscriversi al Fai. Presenti alla conferenza il capogruppo Lilli Gabrielli, Annalisa Ruggieri e Rosaria Falco per l’amministrazione comunale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)