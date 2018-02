La manifestazione, valida anche per l’assegnazione della settima edizione del Trofeo Comunale di monteprandone e per il Grand Prix strada marche 2018 farà registrare la partecipazione di runners provenienti da ogni parte

MONTEPRANDONE – La 29°edizione della Maratonina di Centobuchi si svolgerà domani (Domenica 18 Febbraio 2018).

La manifestazione, valida anche per l’assegnazione della settima edizione del Trofeo Comunale di monteprandone e per il Grand Prix strada marche 2018 farà registrare la partecipazione di runners provenienti da ogni parte d’Italia. La kermesse organizzata dalla società Nuova Podistica Centobuchi – Monteprandone si svolgerà su di un percorso rinnovato interamente pianeggiante. “Sono oltre 1.500 gli atleti attualmente iscritti alla nostra maratonina – ha detto Pasquale Ciarrocchi della Nuova Podistica Centobuchi – Monteprandone – e arrivano dalla Lombardia sino a Matera”.

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento nel calendario nazionale dei runners e costituisce un validissimo banco di prova sulla distanza dei 21 chilometri e 76 metri anche in vista delle prossime competizioni della stagione agonistica. Il ritrovo e ritiro dei pettorali inizierà a partire dalle ore 8 in Piazza dell’Unità a Centobuchi mentre alle 9,15 partirà la mezza maratona.

Come è ormai consuetudine subito dopo la partenza della Maratonina di Centobuchi si svolgerà una manifestazione ludicomotoria per ragazzi/e. I bimbi fino a cinque anni dovranno correre per 100 metri, i ragazzi dai 6 ai 10 anni si affronteranno su un percorso di 600 metri; i ragazzi dagli undici ai 14 anni correranno per 800 metri e invece per coloro che hanno tra i quindici e i 17 anni la distanza sarà di 1.200 metri.

