Oltre al previsionale, due interrogazioni, di Flavia Mandrelli e Tonino Capriotti, e ancora la mozione per intitolare una via a Sergio Rosetti e una mozione sulla biogenitorialità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui in DIRETTA il Consiglio Comunale del 10 febbraio. Sul piatto 8 punti all’ordine del giorno fra cui c’è il “pezzo grosso”, l’approvazione del bilancio di previsione.

QUI GLI ORDINI DEL GIORNO IN SEQUENZA INTEGRALE

Ore 10. Prima dell’inizio della seduta osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime delle Foibe. L’assise comincia quindi con due interrogazioni, la prima a firma di Flavia Mandrelli, critica sull’esclusivo utilizzo di polistirolo per il contenimento del pesce, sia sulle imbarcazioni sambenedettesi che nel mercato ittico, per questioni ecologiche. Tocca poi a Tonino Capriotti che interroga Piunti sugli orari dei servizi comunali e degli uffici, chiedendo una ricognizione dei carichi di lavoro dei dipendenti.

Ore 10 e 30. Si parla di rifiuti. C’è un doppio punto che riguarda Picenambiente, il primo punto (il 4° a livello generale) è l’approvazione del piano finanziario degli interventi sul servizio gestione rifiuti 2018. Il seocndo (e 5° generale) è la determinazione delle tariffe Tari 2018. Relazione l’assessore al Bilancio Andrea Traini.

Ore 10 e 45. Parla Giorgio De Vecchis. De Vecchis irrompe nella questione, criticando i piani industriali della Picenambiente e le dinamiche che hanno causato, negli anni, continui aumenti della tassa sui rifiuti. “Intanto bisogna spiegare ai sambenedettesi perché nonostante gli sia stato promesso che con più differenziata avrebbero pagato meno Tari e invece aumenta ogni anno. Ci fu un bando a doppio oggetto anni fa in cui scegliemmo la componente privata di Picenambiente in base al piano industriale. Oggi ci ritroviamo l’impianto di Spinetoli che è obsoleto e invece per il piano industriale doveva essere modernissimo. Tutto per colpa dell’incapacità della politica, da sinistra a destra”.

Ore 11. Anche Mandrelli e Capriotti si aggiungono alle critiche sulla partecipata dei rifiuti. Anche Flavia Mandrelli si aggiunge alle critiche su Picenambiente ricordando a Piunti la lettera aperta che gli ha inviato a mezzo stampa.(CLICCA QUI). Il quella lettera la consigliera chiedeva al primo cittadino di incontrare i sindacati per accertarsi delle condizioni dei lavoratori, al limite per Mandrelli, e per avviare un percorso di miglioramento del servizio.

“Ci sono comuni che sono arrivati a picchi di differenziata dell’80%, la politica dovrebbe guardare al miglioramento della percentuale, non al miglioramento” è Tonino Capriotti che parla “ci stiamo fermando – continua – abbiamo begli esempi in giro per l’Italia e le best practices vanno studiate e imitate mentre qui siamo fermi.”

Ore 11 e 10. Parla Domenico Pellei: “Il costo della gestione dei rifiuti per San Benedetto aumenta sistematicamente ogni anno, siamo arrivato a 11, 4 milioni, ogni anno assistiamo a aumenti di centinaia di migliaia di euro. Non possiamo dire ogni volta che non potevamo prevedere gli eventi che portano agli aumenti. Dobbiamo lavorare sulla programmazione assieme a Picenambiente visto che contribuiamo almeno al 50% del loro fatturato”.

Ore 11 e 40, parla Andrea Traini. “Molte decisioni non dipendono da San Benedetto e non è vero che non battiamo i pugni, non abbiamo la maggioranza per far valere la nostra linea in ambito territoriale” risponde così l’assessore alle critiche della minoranza.

Ore 11 e 50, si vota il piano finanziario, 4° punto all’ordine del giorno. Il punto passa con 13 voti favorevoli e 11 contrari, fra i “No” anche quelli di Marco Curzi, Bruno Gabrielli e Valerio Pignotti. La maggioranza, per l’assenza di Rosaria Falco, si ritrova con 13 membri, compreso il sindaco.

ORE 12. SI PASSA ADESSO ALLA DISCUSSIONE (E POI AL VOTO) SULLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL 2018.

Introduce il punto sempre l’assessore Andrea Traini. Come comunicato nelle scorse settimane ci sara un lieve aumento, per le famiglie della tassa, nell’ordine di circa l’1%, mentre per gli esercizi commerciali ci dovrebbe essere un aumento attorno al 4%.

COLPO DI SCENA, DE VECCHIS CHIEDE VERIFICA DEL NUMERO LEGALE. Mentre si apre la discussione sul punto il presidente del consiglio Giovanni Chiarini era assente. A quel punto De Vecchis si alza assieme a tutti gli altri consiglieri di minoranza e chiede la verifica del numero legale. In quel momento infatti il consiglio non poteva andare avanti perché, con la minoranza uscita di scena e senza Chiarini, i membri seduti in emiciclo erano 11, ovvero al di sotto del numero legale, fissato a 12 (la metà di 24, i consiglieri assegnati al Comune dalla legge, Sindaco escluso).

Chiarini alla fine, richiamato in fretta, fa però in tempo a tornare per garantire la prosecuzione della seduta.

FOTO. La minoranza, approfittando dell’assenza di Chiarini, si alza per far venir meno il numero legale. In particolare, nella foto, Curzi e Di Francesco mentre si “chiamano” fuori dall’emiciclo.

Ore 12 e 10. Intervento di Gianni Balloni (Fdi) che attacca apertamente Tonino Capriotti, criticando il suo ruolo in Provincia (il democratico è consigliere di Palazzo San Filippo). Capriotti aveva, pochi minuti prima, fatto un appello (“datemi una mano” ha detto alla maggioranza “batterò i pugni in Provincia se necessario sull’argomento rifiuti). Balloni, nel suo duro intervento dice: “Siamo noi a doverti aiutare a rappresentare San Benedetto?” A quel punto Capriotti si alza e si lamenta per le parole del collega, ritenute un fatto personale per il democratico. “Inaccettabile che un collega faccia un intervento solo per commentare gli interventi degli altri, è un fatto di civiltà politica. Bisogna attenersi all’ordine del giorno” la replica di Tonino Capriotti.

Ore 12 e 18, si vota la determinazione delle tariffe Tari. Il voto è una replica del precedente e il punto passa con gli stessi numeri del piano finanziario: 13 Sì e 11 No.

Ore 12 e 20. SI APRE LA DISCUSSIONE SUL PEZZO FORTE DELLA SEDUTA: IL BILANCIO DI PREVISIONE, CHE OGGI VERRA’ VOTATO INSIEME AL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)

LA RELAZIONE DI TRAINI. Relaziona sempre Andrea Traini, l’assessore al bilancio oggi chiamato a fare gli straordinari. Traini parla dei punti forti del bilancio, come la riduzione della spesa del personale raggiunta col tempo rispetto al triennio 2011-2013 e poi, per quanto riguarda le opere pubbliche in programma si parla delle ristrutturazioni in programma per le scuole e poi ancora della piscina, del Ballarin, la videosorveglianza e ancora la foce dell’Albula ecc.

Ore 13. Lungo discorso di De Vecchis che riprende la parola nella discussione del punto attaccando a lungo il bilancio (“Non lo voterei mai fossi in voi”) e facendo pure diversi riferimenti al “caso” dell’anno, quello della piscina comunale (“il bagno non lo faremo a breve”). E poi ancora parla di videosorveglianza e delle altre opere pubbliche: “non state mantenendo quello che avete promesso in campagna elettorale”. Il consigliere poi si dilunga con riferimenti che si allontanano dal punto all’ordine del giorno e arrivano a toccare pure l’Ospedale Unico, nelle cronache di questi giorni: “Sono io che vi ho indicato la strada, che la legge Balduzzi ci dava diritto a un ospedale di primo livello”. E la politica più pura: “Non siete riusciti a esprimere un candidato di San Benedetto alle elezioni, manca il manico in questo centrodestra”.

