Foto LIVE di Matteo Bianchini

PADOVA – Tutto pronto per Padova-Samb, 24^ giornata del gruppo B. I rossoblu di Capuano, che vengono da un solo punto raccolto in due gare contro Feralpisalò e Gubbio, si presentano a Padova con tre nuovi acquisti in campo dall’inizio (Bellomo, Marchi e il portiere Perina) e con l’incoffessata idea di riaprire i giochi per il campionato, provando a ridurre gli attuali otto punti che separano Samb e biancoscudati nel tabellone.

La Samb scenderà probabilmente in campo con un 3-4-1-2 in cui Bellomo andrà a fare il trequartista alle spalle di Esposito e Miracoli. Out Bacinovic, la coppia centrale in mediana sarà quella formata da Marchi e Gelonese. A sinistra Ceka sostituisce lo squalificato Tomi. Nel Padova largo invece a Luca Ravanelli, figlio dell’ex attaccante della Juve Fabrizio, in difesa in coppia con Trevisan. A meno di un clamoroso cambio di modulo sarà Cappelletti a giocare a centrocampo, assieme a Pinzi(regista in mezzo), Belingheri e Pulzetti (trequartista).

Formazioni:

Padova (4-3-1-2) All.: Pierpaolo Bisoli

Bindi

Salviato Ravanelli Trevisan Contessa

Cappelletti Pinzi(43′ st Mandorlini) Belingheri(16′ st Sarno)

Pulzetti(38′ st Fabris)

Capello(38′ st Lanini) Guidone(16′ st Gliozzi)

Esposito(16′ st Di Massimo) Miracoli (38′ st Stanco)

Bellomo(16′ st Bacinovic)

(10′ st Mattia)Ceka Marchi Gelonese Rapisarda

Di Pasquale Miceli Conson

Perina

Samb (3-4-1-2) All.: Ezio Capuano

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi e Salvatore Affatato.

Note: Circa 5° a Padova. Terreno di gioco bagnato dalla pioggia che ha battuto per tutto il giorno ma in buone condizioni. Sono più o meno 400 i tifosi della Samb arrivati in veneto a supporto dei rossoblu. Gli spettatori totali sono 5368.

Marcatori: 17′ pt Capello (P), 32′ Miracoli (S)

Ammoniti: 29′ pt Guidone (P), 41′ pt Miceli (S), 6′ st Rapisarda (S), 6′ st Ravanelli, 49′ st Gelonese (S)

Espulsi:

Angoli: 5-7

DIRETTA

Prima della partita il presidente del Padova Roberto Bonetto e l’Ad rossoblu Andrea Fedeli si scambiano i gagliardetti in segno di fair play.

Appena prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Azeglio Vicini, ex ct della Nazionale recentemente scomparso.

Primo Tempo

1′ Partiti, il primo pallone è del Padova. Gestione della sfera per i padroni di casa nelle primissime battute.

2′ Arriva il primo cross in area recapitato dal Padova, Belingheri cerca Guidone, salva tutto Conson spazzando via.

4′ FOCUS. Bellomo parte da mezz’ala destra e in teoria dovrebbe venire a giocare fra le linee, anche se al momento resta “in riga” dietro assieme a tutta la Samb, molto bassa. Gelonese gioca in mezzo nello scacchiere tattico di Capuano. Marchi mezz’ala sinistra.

9′ Il primo angolo del Padova battuto dentro, stacca Guidone che insacca di testa ma l’arbitro ferma tutto. Fallo in attacco e rete annullata.

10′ Pericolo scampato per i rossoblu che però restano molto bassi e in attesa del Padova, tentando di sfruttare eventuali contropiedi.

16′ Percussione pericolosa di Pulzetti, palla in mezzo e ci mettono una pezza Miceli e Di Pasquale in angolo.

17′ GOL DEL PADOVA. La Samb allontana l’angolo di testa ma il Padova riconquista la sfera, pallone che arriva a Capello che insacca. 1 a 0 Padova. C’è l’ombra del fuorigioco però che aleggia sulla posizione di partenza dell’attaccante.

20′ Tiro di Cappelletti, Perina non la tiene e Capello insacca ancora. Ma il giocatore era in fuorigioco.

23′ Se ne va Pulzeti fra le linee e Gelonese è costretto a metterlo giù. Nessun giallo ma punizione pericolosa per il Padova.

24′ Parte Salviato col destro, c’è una deviazione e Perina fa suo il pallone.

25′ Rapisarda sulla fascia, prova a guadagnare un corner subendo pure fallo da Contessa. Ma non porta a casa nulla, solo rimessa dal fondo.

29′ Guidone atterra Esposito vicino alla bandierina. Giallo e corner “corto” per la Samb affidato a Bellomo che va dentro e guadagna un corner dopo una deviazione.

31′ Grande verticalizzazione di Bellomo per Esposito che scende e entra in area, mette in mezzo dove Miracoli non ci arriva per un soffio.

La discesa di Esposito

32′ GOL DELLA SAMB! I rossoblu pareggiano, cross in mezzo per Miracoli dalla destra, la punta stoppa e in girata fulmina Bindi. Pareggio!

Festa in panchina dopo il gol del pari

42′ OCCASIONE SAMB! Bellissima azione di Esposito che favorisce Bellomo al limite dell’area, il centrocampista prima finta il destro poi entra in area, calcia col mancino indirizzando bene sul secondo palo e Bindi fa un miracolo deviando il pallone in angolo.

Il tiro di Bellomo che sfiora il gol

43′ Sugli sviluppi del corner Di Pasquale si ritrova col pallone fra i piedi e Bindi fuori dai pali. Il difensore, però, da posizione defilata non riesce a insaccare e prende solo l’esterno della rete. ALTRA OCCASIONE SAMB!

L’azione di Di Pasquale da corner

45′ Ci sarà da recuperare un minuto, questa la decisione dell’arbitro Volpi.

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Rossoblu che partono male, troppo bassi, e vanno sotto per colpa del gol di Capello su cui c’è l’ombra del fuorigioco. La Samb però reagisce e al 32′ trova il pari con un gran gol di Miracoli e 10 minuti dopo rischia pure di raddoppiare.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la sfida, Samb subito in attacco con Esposito atterrato al limite, non c’è nulla per l’arbitro Volpi.

2′ Ancora Samb davanti, Bellomo che entra in area da sinistra e prova il destro, murato. Samb che ha cominciato il secondo tempo come aveva finito il primo: all’attacco!

4′ Ancora Pinzi sulla destra, guadagna il fondo e crossa. Miceli si rifugia di testa in angolo.

6′ Non si riesce a battere per colpa di diversi contatti in area, ammoniti Rapisarda e Ravanelli. Salviato dalla bandierina può finalmente battere ma la Samb allontana bene.

9′ Ancora Samb in attacco, bello scambio fra Esposito e Miracoli che allargaa Marchi, tiro e pallone murato da Trevisan!

10′ Primo cambio Samb. Dentro Mattia e fuori Ceka. Il neoentrato va a giocare a destra e Rapisarda passa a sinistra.

11′ Di Pasquale prova a far sfliare la palla ma non ci riesce, gliela soffiano e pallone in area per Guidone che davanti alla porta sbaglia tutto!

12′ Cross di Cappelletti, Perina ci va malissimo e consegna il pallone a Guidone che gli calcia addosso! Padova vicino al gol!

16′ Doppio cambio per tutte e due le squadre. Dentro Bacinovic e Di Massimo nella Samb per Bellomo e Esposito. Gliozzi e Sarno nel Pedova, escono Guidone e Belingheri.

17′ Tiro da fuori di Gelonese, deviato, angolo.

18′ Angolo battuto corto e male dai rossoblu che lanciano il contropiede del Padova, immenso Rapisarda a recuperare.

19′ PALLA GOL PAZZESCA PER MARCHI! Buco difensivo del Padova che innesca Marchi a tu per tu con Bindi palla fuori!

Marchi si dispera per il gol fallito

22′ Ancora Miracoli che può calciare da buona posizione, palla deviata in angolo, il quinto per la Samb oggi.

28′ PERINA SALVA TUTTO! Cross di Contessa deviato in angolo. Dal corner svetta Ravanelli e Perina si supera, i veneti si lamentano per un presunto fallo di mano.

29′ ANCORA UN MIRACOLO DI PERINA! Ancora Padova, Salviato crossa in mezzo per Sarno che indirizza col destro in porta ma Perina si supera.

30′ BINDI SALVA TUTTO SUL CONTROPIEDE! Contropiede rossoblu, Di Massimo in campo aperto ma Bindi esce coi piedi!

38′ Capuano forse ci crede e mette dentro il neo arrivato Stanco, fuori Miracoli. Dentro anche Fabris e Lanini nel Padova, fuori Pulzetti e Capello.

43′ Dentro Mandorlini e fuori Pinzi nei padroni di casa. Cappelletti va a fare il regista.

45′ Ci saranno 5 minuti di recupero. Ci sono state infatti due interruzioni di gioco piuttosto lunghe.

45′ + 5 Il Padova non riesce a farsi pericoloso e allora finisce 1 a 1. A Capello risponde Miracoli nel primo tempo. Ripresa thrilling con molte occasioni, da una parte e dall’altra. La Samb esce dall’Euganeo a testa alta.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5.149 volte, 136 oggi)