SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione Virgilio 2090 ha organizzato un corso di web marketing rivolto a tutte le persone che stanno muovendo i primi passi nel mercato o sono nella fase di avvio delle proprie attività.

Il corso si svolgerà 28 gennaio 2018 presso l’hotel Calabresi a San Benedetto Del Tronto dalle 10 alle 13, di domenica, quindi, proprio per favorire la partecipazione delle persone impegnate durante la settimana nella propria attività lavorativa.

La finalita’ dell’iniziativa è supportare l’occupazione giovanile e le nuove iniziative imprenditoriali e professionali, con la conoscenza delle tecniche di web marketing.

Il seminario verrà tenuto dal SEO and Web Marketing Specialist Sergio Sarnari e dal Marketing and Web Product Manager Giorgio Gnoli , che si alterneranno nella trattazione dell’argomento in 4 moduli formativi: 1) Internet e nuovi modelli di business; 2) Strumenti di produttività; 3) Advertising ; 4) Misurazione.

Il corso è totalmente gratuito ed è di grande interesse ed attualità.

L’associazione Virgilio 2090 è un progetto del Distretto Rotary 2090 , che comprende 4 regioni , Marche, Abruzzo, Molise, Umbria ed è composta da rotariani che offrono prestazioni professionali gratuite, nell’ambito delle attività dell’associazione e per gli scopi da essa perseguiti.

Sono commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, ragionieri, geologi, esperti della comunicazione, esperti di marketing ed altre figure professionali che normalmente aiutano l’imprenditore o il professionista a svolgere la sua attività.

Il Governatore del Distretto in carica, l’arch.Valerio Borzacchini ne è il presidente onorario, mentre la struttura è presieduta dal past governor Luciano Pierini, coadiuvato , per gli aspetti operativi, da Piero Chiorri e Ilaria Gasparri.

Noto è l’impegno dell’associazione Virgilio 2090 in favore delle aziende del cratere del terremoto, esplicato in tutoraggio delle attività colpite dalle calamità naturale, per favorire la loro ripresa o la creazione di nuove iniziative. Numerosi sono gli imprenditori terremotati che hanno goduto dei servizi, consulenze e tutoraggio offerti dall’associazione e quindi dai rotariani del territorio, in primis da quelli appartenenti ai Rotary club di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Tronto Nord, maggiormente coinvolti perché vicini alle zone colpite.

Con questa nuova iniziativa Virgilio 2090 rilancia la sua attività e si mette a disposizione della società , con la sua organizzazione e con i suoi professionisti.

Per informazioni sulla struttura e sulle iniziative potete consultare il sito http://www.virgilio2090.it/.

Per motivi organizzativi si invitano gli interessati a comunicare l’adesione al corso entro il 22 gennaio 2018 alla seguente mail Virgilio2090@virgilio.it.