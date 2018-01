SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova opportunità per lavorare all’interno di villaggi turistici, in Italia e Europa è quanto propone la “Rete Eures Marche” (Servizi Europei per l’impiego) che organizza un ciclo di incontri di selezione per aspiranti animatori turistici in programma in diversi CPI regionali. Lo speciale tour, realizzato in collaborazione con l’azienda con un’azienda specializzata del settore (YFG), che gestisce personale per un gran numero di villaggi turistici e centri vacanze in tutta Europa, farà tappa anche al Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto martedì 30 gennaio alle 9.

Gli altri appuntamenti si terranno al CIOF di Jesi (31 gennaio), Pesaro (1 febbraio) e Macerata (14 marzo).

La partecipazione agli incontri è completamente gratuita. Le selezioni saranno a cura dello staff di Eures, in collaborazione con l’agenzia Your Friend Animazione.

I profili professionali richiesti sono: capi animatori, animatori di contatto, animatori mini, junior e teen club, istruttori sportivi e istruttori fitness: (insegnanti di aerobica, step, yoga, danza, istruttori tennis, calcio, volley, vela, windsurf, arco), ballerini e coreografi, tecnici audio-luci, deejay e speaker, attori e cantanti. Il lavoro si svolgerà in villaggi e campeggi in Italia per la prossima stagione estiva (da giugno a settembre 2018).

La società richiede una disponibilità minima di 2 mesi consecutivi (luglio e agosto).

Requisiti richiesti:

Aver compiuto 18 anni a giugno 2018, essere delle persone estroverse, dinamiche e socievoli.

Avere tanta voglia di divertirsi al sole e non guasterà, naturalmente, una buona conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’Inglese e/o il Tedesco.

Per saperne di più o per ricevere ulteriori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito della Rete Eures Marche (https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage) o del Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto o richiedere informazioni alla mail: centroimpiegosbt@regione.marche.it.

Per partecipare alla giornata di selezione, anche quella del 30 gennaio prossimo, è opportuno registrarsi prima all’evento tramite il link http://goo.gl/CR34ju ed il giorno della selezione presentarsi con un CV aggiornato.

