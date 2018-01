Il presidente della Regione Marche: “Dibattito inappropriato e confuso. Testeremo più località possibili, il territorio deciderà quella più idonea, se non lo farà sceglieremo sulla base dei dati numerici. Il Piceno è l’unica provincia a non aver individuato la sede”

MONTEPRANDONE – Di seguito una nota stampa del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sulla questione dell’ospedale unico nel Piceno.

Un dibattito immotivato e che genera confusione quello su Centobuchi nato dalla conferenza stampa per la presentazione dei dati dell’Asur in cui si è parlato di algoritmo ma non di localizzazioni specifiche. La Regione Marche ha aperto un percorso che sarà veloce e che mira a sbloccare la situazione dell’ospedale unico scegliendo un sito baricentrico.

Abbiamo individuato il metodo dell’algoritmo, che sarà attivato, non avendo avuto indicazioni dalla assemblea dei sindaci.

Anche lo spauracchio che verranno chiusi i presidi di Ascoli e San Benedetto è totalmente infondato.

Questa settimana proporremo la sede suggerita dall’algoritmo ma sarà l’assemblea dei sindaci a pronunciarsi e confermare il sito o indicarne un altro. Testeremo più località possibili. Se i sindaci trovano una sintesi noi la rispetteremo, altrimenti noi andremo avanti con la localizzazione dell’algoritmo.

Il sito baricentrico ottimizzerà il raggiungimento dell’infrastruttura per tutti i cittadini, sia che vengano dal mare o dalla montagna. Sarà un percorso di individuazione celere per sbloccare una situazione ferma da anni perchèé il territorio dell’area vasta numero 5 è l’unico in regione a non aver individuato la sede del nuovo ospedale e la conseguente appropriatezza delle prestazioni” ha concluso Ceriscioli.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 161 volte, 161 oggi)