SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un Natale segnato da un lutto per San Benedetto: proprio oggi è scomparso Nazzareno Pompei, 59 anni, ex assessore della giunta Martinelli, quando, nel settembre 2003, ottenne le deleghe per alcuni settori relativi al Sociale. Fu anche, nello stesso periodo, vice-coordinatore comunale di Forza Italia. Molto attivo in ambito sociale anche al di fuori della politica attiva, era uno stimato professionista. Qui alcuni nostri articoli dell’epoca.

I funerali si svolgeranno martedì 26 dicembre alle ore 11 nella Chiesa di Cristo Re.

Alla moglie Viviana e alla figlia Martina, ai parenti e ai conoscenti la redazione di RivieraOggi porge le più sentite condoglianze.

